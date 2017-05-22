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رقم الخبر: 194197 تاريخ النشر: أيار 22, 2017 الوقت: 20:08 الاقسام: محليات  
وزارة الداخلية تدعو الى الحصول على موافقتها للاحتفال بنتائج الانتخابات الرئاسية في الشوارع

وزارة الداخلية تدعو الى الحصول على موافقتها للاحتفال بنتائج الانتخابات الرئاسية في الشوارع

دعت لجنة الإنتخابات في وزارة الداخلية الايرانية من الجميع الحفاظ على الهدوء والسكينة وتسهيل حركة المرور وعدم اثارة الإزعاج للآخرين من خلال الاحتفال في الشوارع العامة.
وقالت وزارة الداخلية في بيان لها الأحد إن إقامة الإنتخابات الرئاسية في دورتها الثانية عشرة والإنتخابات البلدية في دورتها الخامسة شكلت صفحة مشرقة أخرى في تاريخ النظام الإسلامي وأظهرت الإرادة الوطنية للعالم أجمع باستجابتها لتوجيهات قائد الثورة الإسلامية الذي قال للشعب أنك الفائز الحقيقي في هذا الإنتخابات.
وأعرب البيان عن أمله بأن تلتزم الجماهير بالحفاظ على الأمن والإستقرار وتسهيل عملية المرور للأهالي وعدم إثارة الإزعاج من خلال عدم الإحتشاد في الشوارع لإقامة الإحتفالات مشيراً الى ضرورة الحصول على موافقتها لإقامة الإحتفالات في أماكن وفترات معينة.
ودعا الجماهير الى المساعدة مع الجهات المعينة والقوى الأمنية والمحافظة على سلاسة المرور والتحرك في شوارع المدن.
 
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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