عقدت الأحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية إجتماعاً دورياً في مبنى قيادة إقليم حركة أمل في بعلبك، تناولت فيه مختلف الشؤون والمستجدات السياسية وأصدرت البيان التالي:

يرفض المجتمعون شكلاً ومضموناً ما تضمنه إعلان الرياض برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لحرف الصراع العربي والإسلامي عن مساره الطبيعي والصحيح والتاريخي مع العدو الصهيوني المحتل، ويؤكدون على أن إيران الثورة الإسلامية كانت داعمة للعرب والمسلمين في قضاياهم العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية ولا زالت كذلك، ولن تكون عدوة للعرب في يوم من الأيام.

توجه المجتمعون بالتحية والإكبار للأسرى المقاومين الصامدين في سجون العدو الإسرائيلي، وأكدوا على تضامنهم التام معهم داعين أحرار العالم والشعوب العربية والإسلامية إلى مزيد من رفع الصوت تضامناً معهم لتحريرهم والإفراج عنهم.

وتوجه المجتمعون بأسمى آيات التهاني والتبريك في عيد المقاومة والتحرير، يوم انتصار المقاومة الباسلة على العدو الصهيوني، وأكدوا بأن المناسبة درس عملي لكل المناضلين والمجاهدين.

إنَّ التحرير له طريق واحد لا غير، هو طريق الجهاد والمقاومة.

* حزب الله: القمم الأمريكية - الخليجية تضحكنا ولا تخيفنا

كما استخف الرجل الثاني في حزب الله اللبناني، بنتائج القمم التي عقدها الرئيس الأمريكي في السعودية، وقال: إنها لا تخيف حزب الله حتى ولو كان هدفها التهديد والوعيد.

واضاف رئيس المجلس التنفيذي في (حزب الله) السيد هاشم صفي الدين: إن هذه القمم الأمريكية - الخليجية في السعودية لا تخيفنا، إن كان هدفها إرسال رسائل تهديد وإرهاب وتخويف، بل على العكس تماماً، فإنها تجعلنا نضحك عليهم أكثر نتيجة ضعفهم ووهنهم، خصوصاً أننا ننظر إليهم نظرة الضعفاء الذين باتوا غير قادرين على فعل شيء في المنطقة، وعليه فإن جبهات القتال هي التي ستحدد مستقبل المنطقة ومن سيكون الحاكم فيها، سواء في سوريا أو العراق أو اليمن، وكذلك مستقبل فلسطين التي لا يأتي ذكرها على لسان أي مسؤول سعودي أو خليجي.

وأضاف في كلمة ألقاها خلال حفل تأبين في حسينية بلدة مجدل زون في جنوب لبنان: كل هذا الزخم الأمريكي - العربي - الإسلامي - الخليجي المدفوع الثمن، هو دليل ضعفهم في الجبهة والمواجهة وليس دليل قوة، ودليل على أن للولايات المتحدة الأمريكية رئيساً مجنوناً يريد أن يغطي عيوبه داخل بلاده، ليحقق إنجازات بالمليارات السعودية.