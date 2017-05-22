* الحشد الشعبي يحرَّر تسع قرى جديدة في القيروان بينها (تل بنات) الاستراتيجية * داعش ينحر شباناً بتهمة التخابر مع الحشد الشعبي بالحويجة * الشرطة العراقية تُحرِّر 10 أهداف حيوية وتستعدُّ لاقتحام المدينة القديمة بالموصل * القوات الأمنية تقتل 10 انتحاريين في سامراء

بغداد/نافع الكعبي - أفادت مصادر أمنية عراقية الاثنين، بإحباط هجوم لداعش نفذه انتحاريون بأحزمة ناسفة على قاعدة عسكرية جنوب شرقي محافظة ديالى 57/كم شمال شرقي بغداد، فيما حرَّرت قوات الحشد الشعبي تسع قرى جديدة، بينها (تل بنات) الاستراتيجية في القيروان، في حين وضعت قيادات عسكرية وأمنية عراقية، اللمسات النهائية لتحرير آخر أحياء الساحل الايمن من مدينة الموصل من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي، في الوقت الذي تستعد فيه قوات الشرطة الاتحادية لاقتحام المدينة القديمة في الجانب الايمن من الموصل.

وأعلن قائد عمليات دجلة الفريق الركن مزهر العزاوي، الاثنين، عن انتهاء أحداث قاعدة كركوش العسكرية شرق ديالى بقتل جميع الانتحاريين.

وقال العزاوي في حديث للسومرية نيوز: إن أربعة انتحاريين يرتدون أحزمة ناسفة حاولوا التسلل، فجر الاثنين، الى محيط إحدى النقاط في قاعدة كركوش العسكرية، (45 كم شرق بعقوبة) وتم التصدي لهم وقتل احدهم فيما فر الثلاثة الآخرون الى حواجز كونكريتية وتحصنوا بداخلها.

وأضاف العزاوي، أنه قاد عملية أمنية لمحاصرة الانتحاريين الثلاثة وقطع أي طريق للهروب، مؤكدا أن جميع الانتحاريين تم قتلهم بعد الاشتباك معهم. في حين أغلقت القوات العراقية جميع الطرق المؤدية الى مكان الانفجارات، وسارعت بنقل القتلى والمصابين إلى مستشفيات المدينة..

وأوضح قائد عمليات دجلة، أن اثنين من منتسبي القوى الأمنية قتلا وأصيب ثلاثة آخرين، مؤكدا أن الوضع تحت السيطرة.

* مقتل 10 انتحاريين في سامراء المقدسة

وفي سامراء المقدسة، أعلنت قيادة عمليات سامراء، الاثنين، عن مقتل 10 انتحاريين خلال شهر وبدون خسائر.

وقال قائد عمليات سامراء اللواء الركن عماد الزهيري في بيان: إن قطعات قيادة عمليات سامراء تمكنت من قتل انتحاريين اثنين حاولا الاقتراب من إحدى مراكز الشرطة في الجلام بعد محاصرتهم في إحدى حظائر الحيوانات.

واوضح، أن تم قتل 10 انتحاريين خلال فترة شهر واحد وبدون خسائر في سامراء.

* داعش ينحر شباناً بتهمة التخابر بالحويجة

وذكر مصدر أمني عراقي، أن عناصر تنظيم داعش قاموا فجر الاثنين بإعدام تسعة شباب من أهالي قضاء الحويجة ونواحيها بتهمة التخابر مع الأجهزة الأمنية غربي مدينة كركوك 250/ كلم شمال بغداد.

وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية: إن عناصر داعش أعدموا خمسة شباب رميا بالرصاص، وقاموا بنحر أربعة آخرين، بعد أن تم اعتقالهم قبل يومين بتهمة التخابر مع الأجهزة الأمنية والحشد الشعبي، مشيرا إلى أن عمليات الإعدام تمت على مقربة من نهر الزاب في قضاء الحويجة.

* تفجير قرب سوق شعبي غربي بغداد

وعلى صعيد ذي صلة، افاد مصدر في الشرطة، الاثنين، بأن ثلاثة مدنيين اصيبوا بانفجار عبوة ناسفة قرب سوق شعبي غربي بغداد. وقال المصدر في حديث صحافي: إن عبوة ناسفة كانت موضوعة قرب سوق شعبي في ناحية النصر والسلام التابعة لقضاء ابو غريب غربي بغداد انفجرت، ما ادى الى اصابة ثلاثة مدنيين بجروح.

* بحث تحرير ما تبقى من الساحل الأيمن للموصل

الى ذلك، كشفت صحيفة عراقية رسمية الاثنين، أن قيادات عسكرية وأمنية عراقية، وضعت اللمسات النهائية لتحرير آخر أحياء الساحل الايمن من مدينة الموصل من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي. ونقلت صحيفة (الصباح) الحكومية عن مصدر أمني عراقي قوله: إن كبار قادة العمليات العسكرية اجتمعوا في الموصل برئاسة قائد عمليات (قادمون يانينوى) الفريق الركن عبدالامير يارالله لبحث الخطط الخاصة بتحرير المساحة القليلة المتبقية من الساحل الايمن التي تضم حيي الشفاء والزنجيلي ومناطق من المدينة القديمة، لاسيما أن صنوف القوات تطوق المدينة القديمة بالكامل وتنتظر التعليمات لاقتحامها لوجود عدد من المدنيين داخل ازقتها الضيقة.

وأوضحت: إن ابرز الحاضرين في الاجتماع، هم قادة قوات جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن عبد الغني الاسدي والفريق الركن عبد الوهاب الساعدي والفريق الركن سامي العارضي واللواء الركن معن السعدي وقائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت وقائد الفرقة التاسعة الفريق الركن قاسم المالكي وعدد من كبار ضباط صنوف القوات المسلحة.

وبحسب الصحيفة فان المناطق المتبقية تحت سيطرة داعش في ايمن الموصل التابعة للمدينة القديمة هي باب سنجار وراس الكور والميدان والفاروق وقسم من مناطق باب الطوب وباب جديد وباب البيض، إضافة لحيي الشفاء والزنجيلي.

في غضون ذلك، قال قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت إن قطعات الشرطة الاتحادية استكملت تحرير اهدافها المرسومة ضمن المرحلة الاولى في عمليات المحور الشمالي. يأتي ذلك في وقت أوردت فيه صحيفة (ذي تايمز) البريطانية، أن عناصر داعش، أجروا تجارب على البشر لدى قيامهم بتصميم سلاح كيميائي من نوع جديد في مدينة الموصل العراقية.

وحسب الصحيفة فإن العسكريين العراقيين عثروا في جامعة الموصل، بعد تحريرها، على وثائق تشير إلى قيام (الدواعش) بتجارب باستخدام (كبريتيد الثاليوم) ومركبات على أساس مادة النيكوتين. وأشارت (ذي تايمز) إلى أن هاتين المادتين تستخدمان في صناعة مبيدات الآفات ولا يشكل الحصول عليهما أي صعوبة. وحسب الصحيفة فإن المادتين الكيميائيتين المذكورتين تعتبران (سمًا قاتلاً مثاليا)، وذلك لصعوبة كشف آثارهما، أما مفعولهما فلا يظهر إلا بعد أيام من استخدامهما. ووفق نتائج إحدى التجارب فإن رجلاً وزنه نحو 100 كلغ توفي بعد عشرة أيام من تناوله طعامًا وماء يحتويان على المادتين المذكورتين.

وأوضح قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت، في تصريح صحافي، إنه تم خلال هذه المرحلة تحرير 10 اهداف حيوية بضمنها حيي الاقتصاديين وتموز. وأشار إلى أن قطعاتنا تتمركز حاليا في الحافات الجنوبية من 17 تموز تمهيدا لانطلاق معركة المرحلة الاخيرة والاندفاع باتجاه الزنجيلي وباب سنجار ودخول المدينة القديمة وتحرير جامع النوري والمنارة الحدباء، وهو الجامع الذي اعلن منه زعيم داعش ابو بكر البغدادي قيام (دولة الخلافة) قبل نحو ثلاثة أعوام.

وأضاف جودت: تواصل قطعات الشرطة الاتحادية في المحور الجنوبي عملياتها العسكرية في باب الطوب وقضيب البان وباب جديد مستهدفة مقرات وثكنات الدواعش وتحصيناتهم في المنطقة المحيطة بجامع النوري وتم تدمير مسقفة لايواء عناصر داعش في منطقة المشاهدة. من جانبه، قال مصدر عسكري مطلع: إن قوة كبيرة من الشرطة الاتحادية تستعد لاقتحام المدينة القديمة في الجانب الايمن من مدينة الموصل.

* الحشد الشعبي يحرر 9 قرى في القيروان

من جهتها، أعلنت قيادة الحشد الشعبي عن تحرير تسع قرى جديدة بينها (تل بنات) الاستراتيجية في القيروان، مؤكدة أن الحشد الشعبي سيكون درعاً للايزيديين. وقال أبو مهدي المهندس في لقاء متلفز: إن قرى خيلو وعين فتحي الشمالي والجنوبي وتل قصب وتل غزال المحررة، ستعود الى اَهلها لا سيما الايزيديين منهم، داعيا الايزيديين الى الاحتفال بالخلاص من داعش وعودة مناطقهم. وخاطب المهندس الايزيديين بالقول: سنقف درعا للدفاع عنكم وعدم السماح بتكرار المأساة التي تعرضتم لها، مؤكدا ان الايزيديين قاتلوا معنا لتحرير قراهم وتسلحوا بالقوة والصبر.

ونشرت هيئة الحشد الشعبي، خريطة للمناطق التي تسيطر عليها قواتها عسكريا في قاطع تلعفر. وقالت: إن اللواء ١١ من الحشد الشعبي تمكن من العثور على سجن لداعش في قرية القاهرة المحررة جنوب القيروان، يضم مختلف أساليب التعذيب، بينها آلات قطع أصابع السجناء وأطرافهم، وكذلك جلد المدنيين بدعوى مخالفة التعاليم.

* معصوم يصل إلى بغداد قادماً من الرياض

أعلنت رئاسة الجمهورية العراقية، وصول الرئيس فؤاد معصوم إلى بغداد مساء الأحد، قادما من العاصمة السعودية الرياض بعد زيارة استغرقت يومين لحضور القمة العربية الإسلامية الأميركية، فيما اشارت الى أن معصوم التقى خلال الزيارة بالرئيسين المصري والتونسي.

وضم الوفد المرافق لرئيس الجمهورية خلال زيارته إلى السعودية نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي، ووزير الدفاع عرفان محمود الحيالي وعددا من المستشارين.

واختتمت، مساء الاحد (21 ايار 2017)، القمة العربية الاسلامية الاميركية في العاصمة السعودية الرياض.

* العراق مستشاراً للفرع الإقليمي العربي للمجلس الدولي للأرشيف

حصل العراق على منصب مستشار الفرع الإقليمي العربي للمجلس الدولي للأرشيف خلال الانتخابات التي جرت في سلطنة عمان من خلال إجتماع أعضاء المكتب التنفيذي ورؤساء الأرشيفات العربية.

واستعرض أعضاء المكتب التنفيذي نشاط الفرع خلال السنوات الثلاث الماضية في الفترة من (آيار/مايو 2014 وحتى ايار/مايو 2017)، وفي نهاية الاجتماع قام أعضاء الجمعية العمومية بانتخاب أعضاء المكتب التنفيذي للدورة الحالية والتي تبدأ من (آيار/مايو 2017 وحتى آيار/مايو 2020). وأسفرت نتائج الانتخابات عن تجديد الثقة في أعضاء المكتب التنفيذي الحالي نظراً لما قاموا به من نشاط خلال الفترة الماضية، وقد حصل خلالها المدير العام لدار الكتب والوثائق الوطنية الدكتور علاء أبوالحسن العلاّق على منصب (المستشار) في المجلس الدولي للأرشيف، الفرع الإقليمي العربي، بالإجماع وبهذا يكون للعراق مهمة جديدة ضمن محيطه العربي وجامعة الدول العربية.