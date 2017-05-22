نددت الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية بممارسات الحكام الرجعيين العرب في المنطقة واعتبرت انهم يعملون على إعادة عصر جاهلية ما قبل الاسلام.

وقالت الاركان الايرانية في بيان اصدرته بمناسبة قرب حلول ذكرى تحرير مدينة خرمشهر (25 ايار/ مايو خلال الحرب العراقية على ايران في ثمانينيات القرن الماضي)، قالت: إن هؤلاء الحكام (الرجعيين العرب) يمارسون اشد انواع الظلم والإضطهاد وحشية ضد المسلمين الابرياء في اليمن والعراق وفلسطين وافغانستان والبحرين ولبنان وسوريا.

واضاف البيان: إن مشاريع التسوية والصداقة مع العدو الاول للعالم الاسلامي تعد بلورة للتعاضد المشؤوم والمخزي بين الرجعية العربية مع الكيان الاسرائيلي الغاصب ومحاولة قذرة لتطهير الوجه القبيح والبغيض لهذا الكيان الغاصب، الا ان الصحوة الاسلامية والانتفاضات العفوية ومطالبة الشعوب بالحرية قضى على احلام هذا الكيان في انشاء ما يسمى (اسرائيل الكبرى).

واعتبرت الاركان الايرانية العامة ان الاستكبار العالمي الاجرامي وسفاك الدماء غرس مخالبه في اجساد الملايين في العالم الاسلامي اليوم واتخذ من مبادئ الانسانية فضلا عن حقوق الانسان المتشدق بها هزوا وسحق ارواح اعداد هائلة من المسلمين وسلب أموالهم في مختلف اقطار العالم وصنع اكثر الحوادث مأساوية في تاريخ البشرية لقاء صمت المنظمات الدولية والحكومات المتشدقة بحقوق الانسان بل ترفع شعارات مكافحة الارهاب والتحالف ضد العنف.

واكدت ان النظام السلطوي والجبهة المناهضة للثورة في داخل ايران وخارجها ينبغي ان يدركوا ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تأسست على اركان مبدأ ولاية الفقيه والقيادة الاسلامية والحكومة الشعبية وهو مابلور تجربة فريدة في العالم المضطرب اليوم والذي تيقظ الى أبد التاريخ بفضل القيادة الحكيمة لقائد الثورة ونصرة الشعب وتعاطفه والميراث القيم للشهداء العظام، وانه رغم العراقيل فان هذه الثورة ستبقى شامخة وسامية وتخطو على نهج ارساء العدل وتحقيق السعادة للشعوب المضطهدة في ظل تعاليم الاسلام المحمدي(ص) الاصيل.