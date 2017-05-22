أجرى مساعد الخارجية الايرانية لشؤون آسيا واوقيانوسيا ابراهيم رحيم بور، مباحثات مع نظيره التركي سدات اونال في طهران الاحد في اطار لجنة المشاورات السياسية بين البلدين.

واكد الجانبان ضرورة الارتكاز على الأواصر الثقافية والتاريخية والدينية المشتركة بين البلدين لتطوير التعاون وتعزيز العلاقات بينهما وتباحثا حول مختلف القضايا السياسية الاقتصادية والامنية والثقافية.

وفي اللقاء هنأ سدات اونال باجراء الانتخابات الرئاسية في ايران وقال، ان ما حصل في ايران كان استعراضا كبيرا للديمقراطية والسيادة الشعبية وان المشاركة الواسعة فيها مؤشر الى عزم الشعب الايراني في تقرير مصيره.

من جانبه هنأ مساعد الخارجية الايرانية الاجراء الناجح للاستفتاء العام لتعديل الدستور في تركيا واضاف، اننا نحترم قرار وارادة الشعب التركي.

واضاف رحيم بور، ان ايران وتركيا دولتان كبيرتان ومهمتان في المنطقة وان التعاون الثنائي والاقليمي بينهما يمكنه ان يدعم نمو وتطور العلاقات الثنائية وكذلك حل القضايا الاقليمية.

كما تباحث الجانبان خلال اللقاء ايضا حول قضايا مثل عقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين في طهران في القريب العاجل، وكذلك حول التعاون المؤثر في مجال مكافحة الارهاب ومختلف انواع التهريب مثل تهريب البشر، وذلك عبر آليات محددة في العلاقات بين البلدين.