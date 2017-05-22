  • الإثنين ٢٥ شعبان ١٤٣٨
  • الإثنين , مايو 22, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 194191 تاريخ النشر: أيار 22, 2017 الوقت: 18:11 الاقسام: محليات  
محادثات ايرانية – تركية في طهران

محادثات ايرانية – تركية في طهران

أجرى مساعد الخارجية الايرانية لشؤون آسيا واوقيانوسيا ابراهيم رحيم بور، مباحثات مع نظيره التركي سدات اونال في طهران الاحد في اطار لجنة المشاورات السياسية بين البلدين.
واكد الجانبان ضرورة الارتكاز على الأواصر الثقافية والتاريخية والدينية المشتركة بين البلدين لتطوير التعاون وتعزيز العلاقات بينهما وتباحثا حول مختلف القضايا السياسية الاقتصادية والامنية والثقافية.
وفي اللقاء هنأ سدات اونال باجراء الانتخابات الرئاسية في ايران وقال، ان ما حصل في ايران كان استعراضا كبيرا للديمقراطية والسيادة الشعبية وان المشاركة الواسعة فيها مؤشر الى عزم الشعب الايراني في تقرير مصيره.
من جانبه هنأ مساعد الخارجية الايرانية الاجراء الناجح للاستفتاء العام لتعديل الدستور في تركيا واضاف، اننا نحترم قرار وارادة الشعب التركي.
واضاف رحيم بور، ان ايران وتركيا دولتان كبيرتان ومهمتان في المنطقة وان التعاون الثنائي والاقليمي بينهما يمكنه ان يدعم نمو وتطور العلاقات الثنائية وكذلك حل القضايا الاقليمية.
كما تباحث الجانبان خلال اللقاء ايضا حول قضايا مثل عقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين في طهران في القريب العاجل، وكذلك حول التعاون المؤثر في مجال مكافحة الارهاب ومختلف انواع التهريب مثل تهريب البشر، وذلك عبر آليات محددة في العلاقات بين البلدين.
 
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0707 sec