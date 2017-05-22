ارتفعت صادرات اليابان في أبريل/ نيسان لتواصل الصعود للشهر الخامس على التوالي مع زيادة صادرات أشباه الموصلات والصلب، في مؤشر على طلب خارجي أكبر قد يدعم تعافياً اقتصادياً مطرداً.

وأظهرت بيانات وزارة المالية، اليوم الاثنين، ان الصادرات زادت 5ر7 في المئة في أبريل/ نيسان مقارنة بها قبل عام وبما يقل عن متوسط التوقعات بزيادة سنوية 8ر7 في المئة. وجاءت هذه الزيادة بعد ارتفاع نسبته 12 في المئة في مارس/ آذار.

كما أظهرت البيانات تقلص الفائض في تجارة اليابان مع الولايات المتحدة. وزادت الصادرات للولايات المتحدة 6ر2 في المئة في أبريل/ نيسان مقارنة بها قبل عام وسجلت صعوداً للشهر الثالث على التوالي بسبب شحنات السيارات ومكوناتها. لكن الفائض في التجارة مع الولايات المتحدة نزل 2ر4 في المئة في أبريل/ نيسان مقارنة به قبل عام إلى 7ر586 مليار ين (27ر5 مليار دولار).

ومن المتوقع أن تستمر صادرات اليابان في الزيادة مع اكتساب النمو الاقتصادي العالمي قوة دفع ،ولكن المخاوف بشأن تعهدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتبني سياسات حماية تجارية تلقي بظلالها على آفاق اليابان التي تعتمد على التصدير. غير أن هبوط الفائض التجاري الياباني مع الولايات المتحدة قد يخفف الضغط على طوكيو، إذ أنه يزيد من صعوبة تبرير ترامب انتقاده للممارسات التجارية اليابانية.