أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن علامات انتعاش تظهر على الاقتصاد العالمي وبدأ بالخروج من حالة الركود الاقتصادي، التي أصابته خلال الأعوام الماضية.

وجاء في رسالة ترحيب بالمشاركين في منتدى (بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2017)، والتي نشرت على الموقع الرسمي للكرملين اليوم الاثنين: (الاقتصاد العالمي للمرة الأولى خلال السنوات الماضية بدأ يظهر مؤشرات على تجاوزه حالة الركود، وسيناقش المنتدى الاقتصادي سبل تعزيز هذه الديناميكية وتقييم التحديات والمخاطر المرتبطة بإدخال تكنولوجيات جديدة).

تشهد مدينة سان بطرسبورغ في الفترة مابين 1 و3 يونيو/ حزيران انعقاد منتدى (بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2017)، بمشاركة نخبة من السياسيين والاقتصاديين من مختلف أنحاء العالم.

ويرى الرئيس الروسي أن التغيرات الواسعة التي يشهدها العالم حالياً تتطلب من المجتمع الدولي اتخاذ تدابير لتحسين بنية الحوكمة الدولية، وتنسيق الخطوات لتوزيع منافع العولمة على جميع قطاعات السكان.

ويعد المنتدى الاقتصادي حدثاً دولياً فريداً من نوعه في عالم الاقتصاد، إذ يناقش خلاله المشاركون فيه القضايا الرئيسية الاقتصادية، التي تواجه روسيا والعالم ككل.

وأعرب الرئيس الروسي، في رسالته، عن ثقته بأن توصيات المنتدى الاقتصادي ستساهم في إتباع نهج مشترك وموحد، والعقود والاتفاقيات ستعمل على تنمية التعاون الدولي، وتنفيذ المشاريع ذات المنفعة المتبادلة.

ويبحث المنتدى هذا العام 4 اتجاهات رئيسية، هي: ديناميكية الاقتصاد العالمي، وخطة العمل الراهنة للاقتصاد الروسي، والتكنولوجيا الحديثة، والعامل البشري كأساس للتنمية.

ويتضمن المنتدى الاقتصادي 108 فعاليات في مختلف المجالات، منها الجلسة العامة، وجلسات الحوار، بالإضافة إلى فعالية (المائدة المستديرة) والمناظرات التلفزيونية.