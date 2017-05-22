وقال حسن جعفري: ان أول رحلة على مسار مشهد-موسكو ستبدأ إعتباراً من يوم 23 يونيو/ حزيران في الساعة 30ر15 من مدينة مشهد إلى موسكو وستجري رحلة العودة نفس اليوم .وأضاف: انه سيتم تسيير الرحلات على هذا المسار أيام الجمعة في كل أسبوع من قبل شركة ماهان وعبر طائرات إيرباص 310 .

ويعتبر مطار الشهيد هاشمي نجاد بمدينة مشهد أحد أكبر المطارات الإيرانية ويسير رحلات أجنبية على 17 مسارات بما فيها دوشنبه وبيروت والكويت والنجف الأشرف ولاهور وبغداد ودهلي وكابل ودبي والشارقة والبصرة ومسقط وإسطنبول والدوحة ومزارشريف وقندهار وهرات، وهناك 6 مسارات يتم تفعيلها في عطلة الربيع والصيف تشمل تبليسي وأضنة ويريفان وباكو، الجدة والمدينة.

هذا وانطلقت أول رحلة دولية من مطار الناصرية الدولي بمحافظة ذي قار العراقية إلى العاصمة الإيرانية طهران يوم الأحد. وأوضح وزير النقل العراقي، كاظم الحمامي، ان (أول رحلة جوية اتجهت من مطار الناصرية الدولي إلى طهران صباحاً وكان على متنها 50 مسافراً). وأضاف: (من المؤمل أن تشهد الفترة المقبلة تسيير رحلات أخرى إلى بيروت وأنقرة، وذلك بعد إكمال الإجراءات الخاصة بذلك). وأشار الحمامي الى أن (المطار سيستقبل يوم الأحد أيضاً رحلة عودة الطائرة من طهران).

يذكر أن وزير النقل العراقي، افتتح في العاشر من مارس/ آذار الماضي، مطار الناصرية الدولي خلال حفل أقيم بهذا الشأن، فيما هبطت أول طائرة محلية فيه في اليوم ذاته.