بمشاركة ألف و500 شركة محلية وأجنبية إيران تستضيف أضخم معرض دولي للزراعة والغذاء في آسيا انطلقت اليوم الإثنين أعمال المعرض الدولي الـ24 لصناعات الزراعة والغذاء والآلات والصناعات المرتبطة باعتباره أضخم معرض للزراعة والغذاء في آسيا وتستمر حتى 26 مايو الحالي، وذلك بمشاركة أكثر من ألف و500 شركة محلية وأجنبية من 37 بلداً في العالم.