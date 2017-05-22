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|رقم الخبر: 194186
|تاريخ النشر: أيار 22, 2017
|الوقت: 17:28
|الاقسام: اقتصاد
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بمشاركة ألف و500 شركة محلية وأجنبية
إيران تستضيف أضخم معرض دولي للزراعة والغذاء في آسيا
انطلقت اليوم الإثنين أعمال المعرض الدولي الـ24 لصناعات الزراعة والغذاء والآلات والصناعات المرتبطة باعتباره أضخم معرض للزراعة والغذاء في آسيا وتستمر حتى 26 مايو الحالي، وذلك بمشاركة أكثر من ألف و500 شركة محلية وأجنبية من 37 بلداً في العالم.
ولقي المعرض ترحيباً واسعاً من قبل الجمهور ويشارك فيه ممثلون عن 37 بلداً بما فيها اسبانيا والنمسا والإمارات وبريطانيا وأوكرانيا وايطاليا وايرلندا وجنوب افريقيا وألمانيا والبرازيل وبلجيكا وبلغاريا والبرتغال وتايلند وتركيا والشيشان والصين والدنمارك وروسيا ورومانيا واليابان وسنغافورة وسوريا وسويسرا وفرنسا وفنلندا وكندا وكوريا الجنوبية وجورجيا ولبنان وبولندا وليتوانيا والمجر ومولدوفا والنرويج وهولندا والهند واليونان.
وتشارك في المعرض 752 شركة ومؤسسة إنتاجية محلية و746 شركة أجنبية أو ممثلياتها لعرض أحدث منتجاتها وللتعريف على قدراتها وإنجازات إيران في مجال الزراعة والغذاء وتعزيز مستوى التبادلات التجارية .
وتقدم في المعرض أنواع منتجات اللحوم والألبان والوجبات السريعة والأغذية المعلبة ومجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات والمنتجات العطرية والتوابل والبهارات وصناعة المشروبات وجميع أنواع منتجات اللحوم، وصناعة السكر وقصب السكر والمنتجات النفطية والصناعات الزراعية ومعدات للزراعة والبستنة وأنظمة الري وآلات التعبئة والتغليف آلات التعليب.
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