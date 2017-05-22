وأفادت نقابة الصلب الايرانية، في تقرير، بأن شركات الصلب في إيران أنتجت مليوناً و734 ألف طن منه خلال الشهر الماضي، بينما كان هذا الرقم في نفس الشهر من العام الماضي مليوناً و507 آلاف طن. وأشار التقرير إلى أنه تم إنتاج مليون و567 ألف طن من مختلف أنواع منتجات الصلب خلال الشهر الماضي، مسجلاً نمواً بنسبة 17 بالمائة مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي الذي وصل حجم الإنتاج إلى مليون و334 ألف طن.

وأشار التقرير إلى أنه تم تصدير 439 ألف طن من الصلب الخام إلى مختلف دول العالم إلى جانب 102 ألف طن من منتجات الصلب، مشيراً إلى انخفاض استيراد منتجات الصلب إلى البلاد بنسبة 89 بالمائة خلال الشهر المذكور.