أعلن المدير التنفيذي لشركة خليج فارس القابضة الايرانية عن إتفاق بقيمة 3 مليارات يورو مع شركة أوروبية لبناء مجمع بتروكيماوي في منطقة عسلوية (جنوب ايران).

وأوضح عادل سليم نجاد، اليوم الاثنين، بأنه تم إبرام مذكرة التفاهم مع الشركة الأوروبية لإنشاء المجمع الجديد المزمع إنشاؤه بهدف إنتاج نوعين من المواد البوليمرية. وبيّن بأن المشروع المشترك في مرحلة دراسة الجدوى، وبعد إنتهاء المفاوضات ستعلن التفاصيل المتعلقة بالشريك الأوروبي وطاقة الإنتاج وغيرها.

وقدّر المدير التنفيذي لشركة خليج فارس القابضة، حجم الاستثمارات المشتركة لتصميم وبناء وتدشين المشروع بنحو 3 مليارات يورو.

من جهة ثانية، كشف سليم نجاد عن إستثمارات تتراوح بين 5ر1 - 2 مليار يورو لمشروعين آخرين بقطاع البتروكيماويات، لافتاً الى أن مجموع الاستثمارات في المشاريع الثلاثة تقارب 5 مليارات يورو.