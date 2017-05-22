أكد المدير العام للموانئ والملاحة البحرية في محافظة سيستان وبلوجستان، بهروز آقائي، ان ميناء جابهار الستراتيجي المطل على المحيط الهندي يشكل أفضل الطرق المائية لنقل السلع من بين وسائل النقل البحرية لدى الموانئ الأخرى في منطقة الخليج الفارسي.

وأضاف آقائي في تصريح لمراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء (إرنا)، يوم الأحد، قائلاً: ان ميناء جابهار يقع في منطقة ستراتيجية قريبة من دول آسيا الوسطى وأفغانستان والبلدان المتشاطئة لبحر قزوين، مبيناً انه يعد أمثل الطرق لترانزيت البضائع والتجارة وتبادل السلع مع هذه البلدان.

ونوّه المسؤول الى أن وجود 300 كيلومتر من الحدود البحرية قادر على ايجاد تغيير في اقتصاد المنطقة، مشدداً على ضرورة إكمال مشاريع البنى التحتية في ميناء جابهار بما فيها المشاريع السككية والبحرية والجوية والبرية لما تضطلع به من دور أساسي في سياق إعمار محافظة سيستان وبلوجستان وتطوير جنوب شرق البلاد.