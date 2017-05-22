بحث الاجتماع الذي عقد على مدى يومين في موسكو بمشاركة وفد من ايران مثّل مؤسسة السكك الحديد الايرانية ونظراءه من دول كازاخستان وتركمانستان وأوزبكستان وطاجيكستان وجورجيا وروسيا وفنلندا، بحث في سبل إنشاء وتيسير عبور قطارات الشحن والنقل عبر ممر الترانزيت الايراني.

وأفادت التقارير بشأن الاجتماع السككي المشترك الذي شاركت فيه وفود مثّلت الجمهوريات ذات المصالح المشتركة لدى الاتحاد السوفييتي السابق والوفد الايراني الذي ترأسه عضو مجلس الإدارة ورئيس وحدة الترازنيت في مؤسسة سكك الحديد الايرانية، انه تطرق الى العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بما فيها تحليل ودراسة محاور الأداء الوظيفي للعام 2016 والأشهر الثلاثة الأولى من العام 2017، والتركيز على الأسباب المؤدية الى بعض حالات العجز وآليات التقدم .

وفيما يخص المحاور الخاصة بالشأن الايراني، فقد بحث المجتمعون في موسكو، خلال الاجتماع الرئيسي ولقاءات ثنائية موضوع إلتحاق شبكة السكك الحديد الايرانية الى منظومة تكنولوجيا المعلومات (IT) التابعة للبلدان ذات المصالح المشتركة (في منطقة آسيا الوسطى)، بالإضافة الى موضوع عبور قطارات الشحن والنقل الايرانية عبر هذه المناطق.

كما أجرى الوفد الايراني على هامش الاجتماع الذي انتهى في 18 أيار الحالي، تشاورات ولقاءات مع نظرائه من كازاخستان وتركمانستان وفنلندا وأوزبكستان وطاجيكستان وجورجيا وروسيا حول قضايا الشحن والنقل وآليات تطوير التعاون في المجالات ذات العلاقة.

يذكر أن المحاور الرئيسية التي تناولها اجتماع موسكو للنقل والشحن السككي ركزت على تيسير الإجراءات الخاصة بعبور قطارات الشحن من الصين الى طهران ونقل الأسمدة الكيمياوية من أوزبكستان والكبريت من تركمانستان الى بندرعباس (جنوب ايران) وأيضاً نقل شحنات مسحوق وقضابين الألمنيوم من طاجيكستان، بالإضافة الى موضوع النقل السككي للسلع من روسيا الى ايران على أن يتم تصديرها عبر ممر الترانزيت الايراني الى بلدان أخرى.