لا تزال برقيات التهنئة تتواصل من قبل رؤساء وقادة الدول والشخصيات الدولية والمحلية بمناسبة فوز الرئيس حسن روحاني بولاية ثانية:

ويؤكدون له أنه دلالة على ثقة الشعب به

فقد بعث الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر ببرقية تهنئة الى الرئيس حسن روحاني بمناسبة فوزه بولاية رئاسية ثانية.

كما بعث كل من الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وعبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير ببرقية تهنئة كل على حدة الى الدكتور حسن روحاني مهنئين فيها بفوزه في الانتخابات الرئاسية.

كما بعث الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة رسالة الى الرئيس روحاني اعرب فيها عن تهانيه والشعب الجزائري لمناسبة انتخابه مجدداً رئيساً للجمهورية الاسلامية معرباً عن حرصه على مواصلة العمل معه لترسيخ سنة الحوار والتشاور بين البلدين.

بدوره بعث رئيس نيكاراغوا، دانييل أورتيغا ونائبه «روساريو موريو» برقيتي تهنئة الى الرئيس روحاني مهنئين فيها بإعادة انتخابه رئيسا لايران.

وقدم أورتيغا، في برقية التهنئة الى الرئيس الايراني، التهاني أصالة عن نفسه ونيابة عن شعب نيكاراغوا بفوزه في الانتخابات الرئاسية التي جسدت الديمقراطية في ايران خدمة لاستيفاء حقوق الشعب.

كما هنّأ الرئيس الجورجي غيورغي مارغولاشفيلي نظيره الايراني حسن روحاني بفوزه في الانتخابات بولاية رئاسية جديدة. واعرب مارغولاشفيلي، في برقية بعثها يوم الاثنين بهذه المناسبة، عن تمنياته بالتوفيق في اداء مهمته. كما اعرب عن ثقته بأن رئاسة روحاني ستساهم مرة أخرى في إزالة التحديات القائمة في المنطقة. وعبّر الرئيس الجورجي عن إرتياحه بأن يشكل التطور في العلاقات بين ايران وجورجيا عنصرا لتمتين الاواصر بين البلدين وصداقة شعبيهما.

كما بعث كيم يونغ نام رئيس البرلمان الكوري الشمالي، برقية تهنئة الى الرئيس حسن روحاني هنأه فيها بإعادة انتخابه رئيسا في الانتخابات التي جرت يوم الجمعة.

وخاطب يونغ نام في برقية التهنئة الرئيس روحاني قائلاً: إن إعادة انتخابكم رئيسا للجمهورية مؤشر على دعم الشعب الايراني لكم وثقته الكبيرة بكم.

وقد هنأت وزيرة الخارجية الكندية، كريستي فريلاند، بفوز حجة الاسلام حسن روحاني لفترة رئاسية جديدة في ايران.

وأعلنت فريلاند في بيان صدر عنها بالمناسبة، ترحيب بلادها بالتزام الرئيس روحاني في مواصلة تنفيذ الاتفاق النووي.

وتأتي تصريحات وزيرة الخارجية الكندية هذه فيما يمر البلدان بقطيعة في العلاقات الدبلوماسية منذ العام 2011 حتى الان.

من جهته وجه رئيس رابطة الصداقة الكويتية الايرانية الدكتور عبدالرحمن العوضي ببرقية تهنئة الى الرئيس الايراني حسن روحاني وهنأه بالفوز في الانتخابات الرئاسية لفترة جديدة.

واكد العوضي في برقيته بأن حصول الرئيس روحاني على ثقة الشعب مجددا انما يحمل دلالة عميقة على ما يتمتع به من رصيد ضخم وتقدير لنجاحاته خلال المرحلة الماضية.

وأكد العوضي: إن هذا الانتخاب يؤكد على روح ومحبة السلام لدى الشعب الايراني الشقيق وان لجنة الصداقة الكويتية الايرانية تأمل أن تكون المرحلة المقبلة مرحلة ازدهار واستقرار على الصعيدين الاقليمي والدولي وان تكون فرصة لتعزيز العلاقات بين دول مجلس التعاون والجمهورية الاسلامية الايرانية بما يحفظ استقرار المنطقة.

كما اصدرت قيادة قوات سرايا الجهاد بياناً هنأت فيها الشعب الايراني بانتصاره في ملحمة الانتخابات الرئاسية.

وجاء في بيان التهنئة «نبارك للشعب الايراني المجاهد والى ولي أمر المسلمين آية الله العظمى السيد القائد علي الخامنئي وللرئيس المنتخب حسن روحاني تجديد انتخابه رئيسا لايران في الدورة الثانية عشرة للإنتخابات الرئاسية».

واعربت سرايا الجهاد وامينها العام حسن الساري في البيان عن تمنياتهما لدوام استقرار ايران وازدهارها ومنعتها وقوتها.

كما اعتبرت حركة (عصائب أهل الحق) أن التجربة الانتخابية في ايران تؤكد رصانة النظام الاسلامي معربة عن تهنئتها لحسن روحاني بفوزه رئيساً لايران لولاية ثانية.

وبعث زعيم طائفة الارمن في العالم الجاثليق كاركين الثاني، برقية الى الرئيس الايراني حسن روحاني مهنئا لمناسبة فوزه بولاية رئاسية ثانية.

وتقدم زعيم طائفة الارمن في العالم بأخلص التهاني لانتخاب روحاني لولاية رئاسية ثانية، متمنيا له وللشعب الايراني المزيد من التقدم والنجاح.

واعرب عن سروره لان الشعب الايراني المؤمن يمضي الخطى برئاسة روحاني في طريق التنمية والتطور، مؤكدا اهتمام الشعب الارميني بالمزيد من تعزيز العلاقات العريقة والودية وتنمية التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

من جانبه هنأ ممثل الامم المتحدة لدى طهران (جرى لويس) بنجاح الانتخابات الرئاسية الثانية عشرة وايضا انتخابات الدورة الخامسة للمجالس الاسلامية البلدية والقروية في ايران. واكد ان الامم المتحدة تتطلع الى تنمية أواصر التعاون لبناء مستقبل افضل.