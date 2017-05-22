قال مساعد رئيس شركة النفط الوطنية: انه وعلى أساس الاقتراحات التي طرحتها شركات دولية، يمكن زيادة إنتاج النفط الخام الايراني بنسبة ثلاثة ملايين برميل يومياً.

وأضاف غلام رضا منوجهري، في تصريح له اليوم الاثنين، خلال الملتقى الدولي السابع لصناعات التنقيب والحفر النفطي بطهران: انه وفقاً للعقود الجديدة، فان الإمكانية متوفرة لتنفيذ 60 أو 70 بالمئة من المشاريع (النفطية) من قبل الشركات الايرانية. وتطلع المسؤول بوزارة النفط الى إنجازات جديدة في صناعة التنقيب والحفر وذلك بناء على العقود الجديدة التي سيتم التوقيع عليها خلال العامين المقبلين.

وأردف منوجهري: ان العقود الجديدة لوحظ فيها موضوع نقل التكنولوجيا الحديثة وخاصة تعزيز عمليات إعادة التدوير الخاصة بالحاويات.

وفي السياق، أعلنت شركة النفط الوطنية الايرانية، عن اعتماد برنامج رفع إنتاج النفط الخام 8 بالمئة، والغاز الغني 17 بالمئة، ومكثفات الغاز والنفثا 29 بالمئة حتى نهاية العام الايراني 20 مارس/ آذار 2018، جاء ذلك بعد إعتماد إدارة التخطيط والمواءمة برنامج الإنتاج والتوزيع وحقن الغاز في العام الايراني الجاري (بدأ في 20 مارس/ آذار 2017).

ومن أهم خطط البرنامج المعتمد على رفع طاقة إنتاج النفط الخام وزيادة إنتاج حقول نفط غرب كارون الواقعة في جنوب غرب ايران (آزادكان الشمالي والجنوبي ويادآوران الشمالي والجنوبي) وحقل آذر النفطي غربي البلاد والطبقة النفطية لحقل بارس الغازي المشترك مع قطر، حيث إنه وعبر استكمال وحدات المعالجة والنقل سيتاح الإستخراج بالطاقة القصوى من هذه الحقول المشتركة.

إلى ذلك، أعلن مسؤول بوزارة النفط، عن دراسة أهلية بعض الشركات المتقدمة للمشاركة بمشاريع الإستكشاف والإنتاج (E&P) في ايران، وأنها ستدرج شركات مؤهلة جديدة على القائمة السابقة بالمدى القريب.

وأوضح محمد رضا أبوطالب، مدير عام وضع السياسات والهندسة والمعايير بدائرة الهندسة والأبحاث والتقنية بوزارة النفط الايرانية، حول آلية تشخيص وتقييم شركات المقاولات العامة: بأنه يتم العمل حالياً على صياغة تفاصيل الخدمات ونموذج تقييم هذه الشركات وسيتم الإعلان عن الشركات الجديدة المؤهلة لهذا العام.

وكانت شركة النفط الوطنية الايرانية قد أعلنت في يناير/ كانون الثاني الماضي، قائمة ضمت 29 شركة عالمية من أكثر من 10 دول تأهلت للمنافسة على عقود النفط الجديدة. وشملت القائمة شركات شل وتوتال الفرنسية وإيني الإيطالية وبتروناس الماليزية وغازبروم الروسية، بالإضافة إلى شركات من الصين والنمسا واليابان ودول أخرى، فضلاً عن شركة دي.إن.أو النرويجية.