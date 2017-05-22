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رقم الخبر: 194178 تاريخ النشر: أيار 22, 2017 الوقت: 17:25 الاقسام: دوليات  
24 جريحا بانفجار قنبلة داخل مستشفى في بانكوك

24 جريحا بانفجار قنبلة داخل مستشفى في بانكوك

أصيب نحو 24 شخصا، يوم الاثنين، بانفجار قنبلة في مستشفى بالعاصمة التايلاندية بانكوك.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار الذي وقع في مستشفى فرامونجوتكالو، الذي يحظى بشعبية بين ضباط الجيش المتقاعدين. وأكد قائد فريق المتفجرات في الشرطة التايلاندية، كامثورن أوشاروين، "أنهم عثروا على قطع مستخدمة في صنع القنبلة"، موضحا أن السلطات تفحص حاليا كاميرات المراقبة الموجودة في مكان الانفجار.

ويأتي هذا الانفجار في الذكرى الثالثة لسيطرة المجلس العسكري على مقاليد الحكم في البلاد بعد الإطاحة بالحكومة السابقة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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