أصيب نحو 24 شخصا، يوم الاثنين، بانفجار قنبلة في مستشفى بالعاصمة التايلاندية بانكوك.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار الذي وقع في مستشفى فرامونجوتكالو، الذي يحظى بشعبية بين ضباط الجيش المتقاعدين. وأكد قائد فريق المتفجرات في الشرطة التايلاندية، كامثورن أوشاروين، "أنهم عثروا على قطع مستخدمة في صنع القنبلة"، موضحا أن السلطات تفحص حاليا كاميرات المراقبة الموجودة في مكان الانفجار.

ويأتي هذا الانفجار في الذكرى الثالثة لسيطرة المجلس العسكري على مقاليد الحكم في البلاد بعد الإطاحة بالحكومة السابقة.