قتل 71 مسلحا في عمليات عسكرية شنتها قوات الأمن الأفغانية في مناطق متفرقة من البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت وزارة الداخلية الأفغانية، في بيان، أن قوات الأمن الأفغانية شنت 12 عملية عسكرية شملت ولايات ننكرهار، وهلمند، ولغمان، وفرح، وقندوز، وغور، إضافة إلى وارداك، وزابل.

وأضاف البيان أن العمليات أسفرت عن مقتل 71 مسلحا، وإصابة 40 آخرين، واعتقال 7 من المسلحين.

ولم ترد أي معلومات عن سقوط ضحايا بين السكان المدنيين.