دانت منظمة العفو الدولية الحقوقية تركيا لفصلها عشرات الآلاف من موظفي الحكومة من أعمالهم، عقب محاولة الانقلاب الفاشلة الصيف الماضي.

وقالت المنظمة في تقرير، الاثنين: إن الإجراءات التي اتخذت عقب محاولة انقلاب 15 يوليو تسببت في "حملة ملاحقة غير مسبوقة وعمليات فصل جماعية". حسبما نقلت "أسوشيتد برس".

وكان أكثر من 100 ألف موظف عمومي قد أقيلوا وحظر عليهم تولي مناصب حكومية من خلال مراسيم صدرت تحت حالة الطوارئ، في مزاعم بصلتهم بجماعات مدرجة على قائمة المنظمات الإرهابية.

وتقول الحكومة: إن عمليات "التطهير" ضرورية لاقتلاع أي أتباع للداعية المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، الذي تلقي عليه السلطات التركية باللوم في تدبير محاولة الانقلاب، وكذلك بغرض مكافحة الإرهاب.

وتقول العفو الدولية إن عمليات الفصل كانت عشوائية، ولم تثبت أي صلات بجماعات إرهابية، ما يؤثر بشكل مدمر على هؤلاء الأفراد وعائلاتهم.

من جانبه بدأ عمّال هدم، الاثنين، العمل في ملهى "رينا" الليلي في إسطنبول، الذي كان تعرض لهجوم شنه مسلح من تنظيم داعش ليلة رأس السنة، مستهدفا المحتفلين فيه.

وكان الهجوم أسفر عن مقتل 39 شخصا وإصابة العشرات.

ونقلت صحيفة "حرييت" التركية عن مصادر بالشركة أنه سيتم الانتهاء إلى حد كبير من عملية الهدم خلال فترة قصيرة، دون توضيح السبب لهذا التحرك.

*داعشيان خططا للهجوم على مؤتمر الحزب الحاكم في تركيا

الى ذلك أعلن محافظ مدينة أنقرة أرجان توباجا أن مسلحين من تنظيم "داعش" تمت تصفيتهما الأحد، كانا يحضران لشنّ هجوم إرهابي على مؤتمر حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في البلاد.

وكانت وسائل إعلام تركية قد ذكرت الأحد أن قوات الأمن قضت على اثنين من المسلحين المحتملين لتنظيم "داعش" نتيجة إشتباك مع رجال الأمن خلال محاولة إلقاء القبض عليهما في أنقرة.

يذكر في هذا السياق أن المؤتمر الاستثنائي للحزب الحاكم انتخب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيسا للحزب، وذلك بعد الإعلان عن نتائج الاستفتاء العام حول تعديل الدستور والانتقال إلى نظام رئاسي في البلاد.

وكان أردوغان، وهو أحد مؤسسي حزب العدالة التنمية قد غادر صفوفه عام 2014 بعد انتخابه رئيسا . وسمح الإصلاح الدستوري بأن يحتفظ رئيس الدولة بعضويته في حزبه السياسي.