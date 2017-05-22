انتقد وزير الخارجية محمد جواد ظريف، المواقف المعادية للجمهورية الاسلامية الايرانية التي طرحت خلال قمة الرياض الاحد.

واشار ظريف في تغريدة على حسابه على موقع تويتر الى تصريحات الرئيس الاميركي دونالد ترامب التي اثنى فيها على استثمارات السعودية الضخمة في بلاده قائلا بتهكم: ان ايران التي اجرت مؤخرا انتخابات حقيقية، تم مهاجمتها من قبل الرئيس الاميركي في قاعدة الديمقراطية والاعتدال (السعودية).

واضاف: هل هذه سياسة خارجية ام حلب 480 مليار دولار من السعودية؟.

وكان ترامب قد وقع خلال زيارته الى السعودية على اتفاقيات بقيمة تقارب 500 مليار دولار.

واعتبر العديد من منتقدي الحكومة السعودية هذه الاتفاقيات بانها رشوة قدمتها السعودية الى اميركا بهدف كسب تأييد حكومة ترامب.

وكان ملك السعودية وترامب قد هاجما ايران خلال مؤتمر ما يسمى بالقمة الاسلامية الاميركية في الرياض اليوم الاحد.