دشنت وزارة الدفاع، الاثنين، ثلاثة مشاريع استراتيجية مهمة في مؤسسة الجغرافيا التابعة لها، وشملت شبكة وقاعدة للبيانات الجغرافية الوطنية ومشروع تحديد ارتفاعات الاقمار الصناعية والمرحلة الاولى من شبكة المحطات الحدودية الدائمة.

وجرى تدشين هذه المشاريع على أعتاب الثالث من خرداد (24مايو) ذكرى تحرير مدينة خرمشهر وبحضور وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية العميد حسين دهقان.

وفي حفل تدشين هذه المشاريع، قدم وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة التهاني بمناسبة حلول الذكرى السنوية لملحمة تحرير مدينة خرمشهر (1982) والمشاركة الشعبية الواسعة في الانتخابات يوم 19 مايو، وقال: إن تمكين القوات المسلحة في مجال الاشراف الاستخباراتي وتحديث اجهزة المعلومات المكانية في القطاع الدفاعي للبلاد من ستراتيجيات وزارة الدفاع الاساسية.

وقال: إن مؤسسة الجغرافيا التابعة للقوات المسلحة إستطاعت وتنفيذاً لسياسات وتطوير برامج وزارة الدفاع خلال السنوات الاربع الماضية من انجاز مشاريع جديدة، تعد بعضها في عداد نشاطات المراكز المتطورة لعلوم وفنون الجيوماتكس بالعالم والتي شملت 8 مشاريع لتطوير البنية التحتية و7 مشاريع لتطوير التقنيات و14 منظومة و13 منتجاً جديداً.

كما لفت وزير الدفاع الى ان المؤسسة الجغرافية تعد مرجعا وطنيا لإعداد وإنتاج وتقديم المعلومات الحديثة والدقيقة واول بوابة للبيانات الجغرافية الايرانية في الشبكة العنكبوتية بهدف ادارة شؤون المعلومات الجغرافية وتقديم الخدمات الحديثة على الانترنت الى الاعضاء.

في سياق آخر أكد قائد القوات البرية للجيش العميد الركن، كيومرث حيدري، ان الانجازات التي يحققها الجيش اليوم رهن بالولاء لولاية الفقيه واتباع لتوجيهات القيادة الحكيمة في ايران.

واضاف العميد حيدري في تصريح له الاثنين، خلال مراسم ازاحة الستار عن 12 مروحية أعيد بناؤها بمقر طيران القوة البرية التابع للجيش في محافظة اصفهان (جنوب)، قائلاً: إن الثقافة القائمة على معايير ولاية الفقيه متجذرة اليوم في جميع المستويات في الجيش الايراني.

وشدد على ان طيران القوة البرية التابع للجيش ليس حكرا على القوات البرية وانما يعود الى الشعب الايراني برمّته؛ وبرؤية مثالية يشكل ملجأ لكافة المظلومين والمسلمين في انحاء العالم.

وتابع القائد العسكري الايراني: اليوم الأنظار متجهة نحو عمليات الانقاذ التي يقدمها طيران القوة البرية التابع للجيش خلال الحوادث الطبيعية بما فيها السيول والزلازل، وايضا التصدّي للزمر المناوئة للجمهورية الاسلامية الايرانية ورصد الحدود وغيرها من الحوادث في البلاد.

واستطرد قائد القوات البرية في الجيش الايراني قائلاً: إن طيران القوة البرية التابع للجيش يشكل الساعد المقتدر للولاية ويتبع اوامر ولي امر المسلمين.

وفي سياق متصل، نوه العميد حيدري الى تصريحات سماحة قائد الثورة الاسلامية بشأن ضرورة تعزيز صناعة قطع الغيار في طيران الجيش الايراني قائلاً: إن البرنامج الإنمائي لصناعة قطع الغيار وبلوغ الإكتفاء الذاتي في هذا المجال يقع على سلّم برامج طيران القوة البرية.

واكد، ان سياسة انتاج قطع الغيار في طيران القوة البرية التابع للجيش تشكل الخطوة الاولى لبلوغ امكانية تصنيع المروحيات.