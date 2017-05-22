انتقد امين مجمع تشخيص مصلحة النظام، محسن رضائي، صفقات الاسلحة الاميركية الضخمة للسعودية، واعتبرها اشعال للنيران وزعزعة لأمن المنطقة.

وقال رضائي على صفحته بموقع اينستغرام: ان بيع الأسلحة الأميركية للسعودية إشعال للنيران وزعزعة للأمن في المنطقة بأموال المسلمين ضدهم.

وأضاف رضائي أن السعودية اليوم تلعب الدّور الّذي كان يشغله صدّام حسين في السابق داعيّا المسؤولين الايرانيين إلى أخذ موضوع التحالف الجديد ضد ايران على محمل الجد.

النص الّذي نشره رضائي على وسائل التواصل الاجتماعي كان على شكل التّالي:

نظمت السّعودية دول الخليج الفارسي تحت غطاء مجلس تعاون هذه الدّول منذ انتصار الثورة الاسلامية لمواجهة ايران بدل الصداقة متخذة من موضوع الجزر الثلاثة كذريعة لمواجهة ايران.

نتيجة هذه التصرفات دفعت صدّام لشن حرب ضد ايران امتدت لثماني سنوات. قامت السعودية بخطوة استباقية بعد الصحوة الاسلامية التي شهدتها مصر والمنطقة، فقامت لإطلاق الاتهامات ضد ايران وجلبت أمريكا للمنطقة وحشدت جيشا جديدا. لكن تتميّز هذه الفترة بأن صدّام حسين غير موجود ، لذلك فإن السعودية تسعى الى لعب دور صدّام حسين الذي كان يشغله صدّام سابقا.

أدعو المسؤولين الايرانيين إلى أخذ موضوع هذا التحالف على محمل الجد.