بعث الطفل صامويل، برسالة إلى حكومة ولاية أوريغون بالولايات المتحدة الأمريكية، اعتذر فيها عن سرقة قلم وحبات بندق من مبنى الكابيتول، خلال هذا العام.

وقال صامويل، والذي يدرُس في الصف الرابع: (لم تكن هذه الأشياء ملكاً لي، وكان من الخطأ أن آخذها، وأنا آسف للغاية على ذلك.. أرجو أن تسامحوني أنتم وسكان أوريغون).

وأرفق صامويل، مع الرسالة الموجهة إلى حاكم ولاية أوريغون القلم الذي سرقه، لكنه على الأغلب قام بأكل حبات البندق.

من جهته قال حاكم أوريغون في صفحته على (الفيس بوك): (بعد خطاب الاعتذار وإعادة القلم، أصدر عفواً رسمياً عن صامويل، ونأمل أن يكون القلم تذكار لزيارتك إلى مبنى الكابيتول، ونتطلّع إلى عودتك في المستقبل القريب).