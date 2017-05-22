عزيزي الأب.. إذا أردت حماية أبنائك القادمين من مخاطر الإصابة بالبدانة، فما عليك سوى الاهتمام برفع مستوى فيتامين «د» لديك بالحرص على تناول المزيد من منتجات الألبان، عصير البرتقال الطازج، وحليب الصويا، فضلا عن الحبوب الكاملة .. فقد توصلت أحدث الأبحاث الطبية إلى أهمية تمتع الأب بمستويات مرتفعة من فيتامين «د» لوقاية أطفاله من الوقوع فريسة لشبح البدانة في سن الخامسة.

فقد أكد الباحثون الأيرلنديون في جامعة «دبلن» في إيرلندا، أهمية تناول الأب منتجات غنية بفيتامين«د» في مرحلة ما قبل الإنجاب لما له من تأثير إيجابي على وزن أطفاله وحمايتهم من فرص الإصابة بالبدانة.

كانت الدكتورة سيليا ميجيا لا نشيروس أستاذ السمنة والغدد الصماء بجامعة «دبلن» في أيرلندا، قد أجرت تحليلا حول العلاقة المحتملة بين بتناول فيتامين «د» في مرحلة ما قبل الحمل وزيادة مخاطر إصابة الأبناء بزيادة في الوزن .. فقد قام الفريق بحثي بتحليل بيانات 213 أبا، ونحو 148 أبا وأطفالهم، عندما كان أعمار الأطفال تتراوح بين 5 و 9 سنوات على التوالي .. وقد تم حساب العلاقة بين تناول الأب لفيتامين «د» خلال الثلاثة أشهر الأولى للحمل وبين ارتفاع طول الأطفال في سن الخامسة والتاسعة .. وقد تم الأخذ في الاعتبار سن الأب، ارتفاع استهلاك الطاقة، الوزن، عمر الأم، فضلا عن جنس الطفل ومدى مزاولته للنشاط الحركي في سن الخامسة.

وأظهرت المتابعة أن تناول الآباء لفيتامين «د» وارتفاع مستواه لديهم قد ساهم بصورة مباشرة في وقاية أطفالهم – خاصة بدءا من سن الخامسة – من الوقوع فريسة للإصابة بالبدانة .. إلا أن المثير للاهتمام هو عدم وجود ارتباط بين تناول الأم لفيتامين «د» خلال الثلث الأول والثاني من الحمل ووزن أو طول أطفالها في سن الخامسة والتاسعة مقارنة بالأب.