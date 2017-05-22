أيام قليلة ونستقبل شهر رمضان بنفحاته الطاهرة المقدسة، حيث تغمر السعادة جميع المسلمين الذين ينتظرونه من العام للآخر ليتمتعوا بالصلاة التراويح والعبادات الأخرى التي تساعدنا في التقرب إلى الله.

وتستعد السيدات لاستقبال الشهر الكريم بطرق مختلفة من خلال التحضيرات الخاصة بها، ويتوقف ذلك على رغباتهن وما اعتدن على تحضيره منذ القدم. لذلك تعرفي على استعدادات السيدات قبل حلول رمضان:

- تسعى بعض السيدات إلى غسل السجاد والستائر قبل حلول رمضان.

- تميل بعض السيدات لرفع أثاث المنزل المتمثل في «الورود والمفارش» لتنظيفها ثم وضعها مع حلول العيد.

- يميل البعض إلى تنظيف المنزل ووضع السجاد للاستعداد للعزومات في شهر رمضان.

- ترغب أغلب السيدات إلى شراء ملابس العيد قبل حلول شهر رمضان للتفرغ للعبادة والبعد عن الازدحام.

- تفضل السيدات شراء الأطعمة الخاصة برمضان خوفا من غلاء الأسعار بعد حلوله.

- تميل أغلب السيدات إلى تحضير المحاشي لأول يوم رمضان من خلال تجهيزه في وقت سابق.

- تسعى بعض السيدات إلى شراء الفواكه وتخزينها لتحضير العصائر.