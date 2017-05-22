قالت كوريا الشمالية يوم الاثنين إنها اختبرت بنجاح صاروخا باليستيا متوسط المدى، لتؤكد بذلك إمكانية الإعتماد على نظام توجيه رأس حربي نووي مما يشير إلى إحراز مزيد من التقدم في القدرة على ضرب أهداف أمريكية.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية: إن الزعيم "كيم جونغ أون" أشرف على التجربة التي تحققت أيضا من كفاءة محرك يعمل بالوقود الصلب لصاروخ بوكجوكسونج-2 الذي أطلق من على منصة إطلاق متحركة.

وتحدت كوريا الشمالية كل الدعوات لكبح برامجها النووية والصاروخية حتى دعوات أطلقتها الصين حليفتها الكبرى الوحيدة وقالت إنها بحاجة إلى هذه الأسلحة للدفاع عن النفس. كما أجرى الشمال تجربة على صاروخ باليستي قبل أسبوع.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن الزعيم كيم جونج أون "أقول بكل فخر أن قدرة الصاروخ على إصابة الهدف دقيقة جدا وإن بوكجوكسونج-2 سلاح استراتيجي ناجح" مضيفا أنه "وافق على نشر هذا النظام من الأسلحة".

وأضافت الوكالة أن التجربة تحققت أيضا من كفاءة ودقة محرك يعمل بالوقود الصلب وتوجيه رأس حربي نووي.

وقال جيش كوريا الجنوبية الأحد: إن الصاروخ بوكجوكسونج-2 حلق لمسافة 500 كيلومتر تقريبا ووصل إلى ارتفاع 560 كيلومترا قبل أن يسقط في المياه قبالة الساحل الشرقي لكوريا الشمالية.

ويوم الاثنين قال جيش كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية حصلت فيما يبدو على "بيانات مهمة" من أحدث تجاربها الصاروخية.

وقال روه جاي-تشيون المتحدث باسم هيئة الأركان الكورية الجنوبية المشتركة "تعتقد أجهزة المخابرات الكورية الجنوبية والأمريكية أن كوريا الشمالية حصلت على بيانات مهمة في تعزيز لقدراتها التكنولوجية الصاروخية".

وأضاف أن هناك حاجة إلى مزيد من التحقق لتحديد ما إذا كان الشمال أتقن تكنولوجيا الرؤوس الحربية مثلما أعلن.

من جانبها حثّت الصين جميع الأطراف على الحفاظ على الهدوء وضبط النفس يوم الاثنين، بعد إعلان كوريا الشمالية أنها اختبرت بنجاح صاروخا بالستيا متوسط المدى.

وجاء هذا التصريح على لسان هوا تشون ينغ المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية في الإفادة الصحفية اليومية في بكين، التي كررت خلالها معارضة الصين لنشاطات كوريا الشمالية الصاروخية التي تنتهك قرارات الأمم المتحدة.

وأجرت كوريا الشمالية اختبارها الصاروخي الأخير يوم الأحد.

وبكين تحثّ على ضبط النفس

بيونغ يانغ: التجربة الصاروخية تحققت من نظام توجيه الرأس الحربي

قالت كوريا الشمالية يوم الاثنين إنها اختبرت بنجاح صاروخا باليستيا متوسط المدى، لتؤكد بذلك إمكانية الإعتماد على نظام توجيه رأس حربي نووي مما يشير إلى إحراز مزيد من التقدم في القدرة على ضرب أهداف أمريكية.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية: إن الزعيم "كيم جونغ أون" أشرف على التجربة التي تحققت أيضا من كفاءة محرك يعمل بالوقود الصلب لصاروخ بوكجوكسونج-2 الذي أطلق من على منصة إطلاق متحركة.

وتحدت كوريا الشمالية كل الدعوات لكبح برامجها النووية والصاروخية حتى دعوات أطلقتها الصين حليفتها الكبرى الوحيدة وقالت إنها بحاجة إلى هذه الأسلحة للدفاع عن النفس. كما أجرى الشمال تجربة على صاروخ باليستي قبل أسبوع.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن الزعيم كيم جونج أون "أقول بكل فخر أن قدرة الصاروخ على إصابة الهدف دقيقة جدا وإن بوكجوكسونج-2 سلاح استراتيجي ناجح" مضيفا أنه "وافق على نشر هذا النظام من الأسلحة".

وأضافت الوكالة أن التجربة تحققت أيضا من كفاءة ودقة محرك يعمل بالوقود الصلب وتوجيه رأس حربي نووي.

وقال جيش كوريا الجنوبية الأحد: إن الصاروخ بوكجوكسونج-2 حلق لمسافة 500 كيلومتر تقريبا ووصل إلى ارتفاع 560 كيلومترا قبل أن يسقط في المياه قبالة الساحل الشرقي لكوريا الشمالية.

ويوم الاثنين قال جيش كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية حصلت فيما يبدو على "بيانات مهمة" من أحدث تجاربها الصاروخية.

وقال روه جاي-تشيون المتحدث باسم هيئة الأركان الكورية الجنوبية المشتركة "تعتقد أجهزة المخابرات الكورية الجنوبية والأمريكية أن كوريا الشمالية حصلت على بيانات مهمة في تعزيز لقدراتها التكنولوجية الصاروخية".

وأضاف أن هناك حاجة إلى مزيد من التحقق لتحديد ما إذا كان الشمال أتقن تكنولوجيا الرؤوس الحربية مثلما أعلن.

من جانبها حثّت الصين جميع الأطراف على الحفاظ على الهدوء وضبط النفس يوم الاثنين، بعد إعلان كوريا الشمالية أنها اختبرت بنجاح صاروخا بالستيا متوسط المدى.

وجاء هذا التصريح على لسان هوا تشون ينغ المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية في الإفادة الصحفية اليومية في بكين، التي كررت خلالها معارضة الصين لنشاطات كوريا الشمالية الصاروخية التي تنتهك قرارات الأمم المتحدة.

وأجرت كوريا الشمالية اختبارها الصاروخي الأخير يوم الأحد.