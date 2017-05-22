تمكن الباحثون الإيرانیون من تقدیم المواد النانویة المضافة إلی الأصباغ مما تزید من مقاومة الهیاكل تجاه التآكل بنسبة 50%.

وقدم الباحثون المواد النانویة المضافة لمنع التآكل بعد إجراء إختبارات لمدة 6 أشهر إلی واحدة من الشركات الصناعیة الإيرانية للأصباغ لكي تنتج منتجات نانویة جدیدة بعد إضافتها إلی منتجاتها. ویتوزع هذا المنتج النانوي في السوق بأسعار معقولة وتم تأكید آثاره في منع التآكل.