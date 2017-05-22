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رقم الخبر: 194159 تاريخ النشر: أيار 22, 2017 الوقت: 15:25 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
إنشاء مركزین ايرانيين للإندماج النووي واللیزر

إنشاء مركزین ايرانيين للإندماج النووي واللیزر

وقع مسؤولو وزارة العلوم والدراسات والتقنیات ومنظمة الطاقة الذریة الإیرانیة علی إتفاقیة للتعاون المشترك لانشاء المركز الوطني للإندماج النووي والمركز الوطني للیزر.

وتتضمن الإتفاقیة التي وقعها نائب الرئیس الإیراني للشؤون العلمیة سورنا ستاري ووزیر العلوم محمد فرهادي ورئیس منظمة الطاقة الذریة علی اكبر صالحي التعاون المشترك بین الجانبین واستخدام الطاقات الموجودة لدیهما وإنشاء آلیات قانونیة ومالیة في إطار انشاء المركزین الوطنیین للإندماج النووي واللیزر في مدة تستغرق 5 سنوات.

وتهدف الإتفاقیة لتعزیز التنسیقات والتعاون لتنفيذ المشاریع الكبيرة والصغيرة وتوسیع البنی التحتیة للجامعات والمعاهد وتلبیة الحاجات الصناعیة والتقنیة في البلاد في مجال الاندماج النووي واللیزر.

 
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مصدر الخبر: وكالات
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