وتتضمن الإتفاقیة التي وقعها نائب الرئیس الإیراني للشؤون العلمیة سورنا ستاري ووزیر العلوم محمد فرهادي ورئیس منظمة الطاقة الذریة علی اكبر صالحي التعاون المشترك بین الجانبین واستخدام الطاقات الموجودة لدیهما وإنشاء آلیات قانونیة ومالیة في إطار انشاء المركزین الوطنیین للإندماج النووي واللیزر في مدة تستغرق 5 سنوات.

وتهدف الإتفاقیة لتعزیز التنسیقات والتعاون لتنفيذ المشاریع الكبيرة والصغيرة وتوسیع البنی التحتیة للجامعات والمعاهد وتلبیة الحاجات الصناعیة والتقنیة في البلاد في مجال الاندماج النووي واللیزر.