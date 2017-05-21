فقد بعث الرئيس العراقي فؤاد معصوم برقية تهنئة إلى الرئيس حسن روحاني المنتخب لولاية ثانية.

وقال معصوم في برقية التهنئة لروحاني "نهديكم أحر تحياتنا وتهانينا بمناسبة اعادة انتخابكم رئيسا للجمهورية الاسلامية الايرانية، وهي مناسبة طيبة لتأكيد حرصنا على العمل المشترك من أجل مواصلة تمتين العلاقات بين بلدينا الجارين وتطويرها دائما بما يخدم المصالح المشتركة لشعبينا الصديقين ويسهم في أمن واستقرار وتقدم منطقتنا".

وأضاف "تمنياتنا لكم بالمزيد من النجاح في عملكم وللشعب الايراني الصديق اضطراد التقدم والرفعة".

بدوره اعرب الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، عن تهانيه لنظيره الدكتور حسن روحاني، بمناسبة اعادة انتخابه رئيسا للجمهورية الاسلامية الايرانية.

وعبر عون في برقية التهنئة عن تمنياته للرئيس الايراني بالتوفيق في ولايته الرئاسية الجديدة، مؤكدا "ان العالم يتطلع الى مواصلة نهج الانفتاح والحوار، الذي دعوتم اليه في سبيل تحصين المنطقة من المخاطر التي تحدق بها".

من جانبه هنّأ الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز نظيره الشيخ حسن روحاني بفوزه بولاية رئاسية جديدة في الانتخابات الاخيرة.

واعرب محمد ولد عبدالعزيز، في برقية وجهها لروحاني يوم الاحد، عن تمنياته له بالتوفيق كما عبّر عن أمله بتوطيد العلاقات بين البلدين في سياق مصالح شعبيهما.

من ناحيته بعث رئيس المجلس السياسي الأعلى اليمني صالح الصماد برقية تهنئة إلى الرئيس حسن روحاني رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية بمناسبة فوزه بولاية رئاسية ثانية.

وأعرب الرئيس الصماد عن تطلعه بكل ثقة إلى علاقات أكثر تطورا وتقدما مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في ظل رئاستكم الحكيمة، وأن تتعزز بشكل مطرد العلاقات بين الشعبين اليمني والإيراني.لقد تحقق للشعب الإيراني الكثير في رئاستكم الأولى كما شهدت علاقات إيران الخارجية تطورا كبيرا وانتصارات مشهودة، وستستمر هذه الانتصارات في التوسع والازدهار.

في السياق ذاته هنأ الرئيس الروسي الكساندر لوكاشنكو، الرئيس حسن روحاني بمناسبة فوزه بولاية رئاسية ثانية.

وقدم الرئيس البيلاروسي التهاني اصالة عن نفسة ونيابة عن الشعب البيلاروسي، لرئيس الجمهورية لفوزه بالانتخابات الرئاسية.

وصرح البيان : نتائج الانتخابات الرئاسية كشفت حماية ودعم الشعب الايراني الواسع لسياساتكم الراقية في بناء الوحدة واللحمة الوطنية واستخدام الطاقات الاقتصادية خدمة لمصالح الشعب وتعزيز مكانة ايران على الصعيد الدولي.

كما بعث الرئيس الافغاني محمد اشرف غني برقية تهنئة الى الرئيس حسن روحاني هنأه فيها باعادة انتخابه رئيسا للجمهورية الاسلامية الايرانية.

وهنأ اشرف غني في برقيته هذه ايران حكومة وشعبا بفوز روحاني بولاية رئاسية ثانية.

بدوره وجه الرئيس الطاجيكي امام علي رحمان برقية الى نظيره الشيخ حسن روحاني، مهنئا فوزه بولاية رئاسية ثانية.

وقال الرئيس الطاجيكي في برقية التهنئة، ان للبلدين في ضوء المشتركات الثقافية والتاريخية علاقات طيبة وتعاون مثمر في مختلف المجالات.

كما هنأ الرئيس الارميني سيرج سركيسيان، الرئيس حسن روحاني بمناسبة فوزه الكاسح في الانتخابات الرئاسية الايرانية .

وعبر الرئيس سركيسيان عن اطمئنانه باستمرار مسيرة التنمية في البلد الصديق والجار ايران في الدورة الرئاسية الثانية للرئيس روحاني، وان يتولى دورا مهما في احلال السلام والاستقرار في المنطقة.

من ناحيته بعث الرئيس الكازاخي نورسطان نظر بايوف برقية الى نظيره الدكتور حسن روحاني لفوزه بولاية رئاسية ثانية.

وفي برقية التهنئة، اعرب نظربايوف عن امله بان يثمر حضور روحاني في منصب الرئاسة كما في السابق بتطوير العلاقات بين البلدين الجمهورية الاسلامية الايرانية وكازاخستان.

في السياق ذاته ابرق رئيس جمهورية ايطاليا سرجو ماتارلا يوم الاحد الى نظيره الايراني حجة الاسلام حسن روحاني مهنئا اياه بمناسبة اعادة انتخابه رئيسا للجمهورية في ايران.

واكد ماتارلا في برقية التهنئة، ان ايران انتهجت بشجاعة خلال الفترة الرئاسية الاولى لحجة الاسلام روحاني درب الحوار البناء مع المجتمع الدولي والذي ادى الى توقيع الاتفاق النووي الذي يحظى بأهمية تاريخية.

واعرب الرئيس الايطالي عن ثقته بأن التعاون الذي انطلق بين طهران وروما في المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية والتجارية سيواصل مساره بمزيد من القوة وفي اطار قيم السلام والتنمية المشتركة بين البلدين.

كما هنأ الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون، الرئيس حسن روحاني بفوزه بالانتخابات الرئاسية.

وقدم الرئيس الفرنسي التهاني لانتخاب السيد روحاني لولاية رئاسية ثانية و أعرب في أمله بدعم تنفيذ الاتفاق النووي.

كما دعا إيمانويل ماكرون الى تطوير العلاقات الاقتصادية والعلمية والثقافية مع ايران.

بدوره هنأ رئيس الوزراء الأسباني ماريانو راخوي الرئيس حسن روحاني بمناسبة إعادة إنتخابه رئيساً لإيران في الإنتخابات الرئاسية بدورتها الثانية عشرة معرباً عن مواصلة دعم بلاده للإتفاق النووي.

وفي برقية بعث بها يوم الأحد الى الرئيس روحاني أعرب رئيس الوزراء الأسباني عن ثقته بدور كل من إيران وأسبانيا في تدعيم السلام والإستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وأشار راخوي الى العلاقات التاريخية بين إيران وأسبانيا والتي يمكن أن تسهم في الإرتقاء بمستوى العلاقات الثنائية.

من جانبه وفي برقيتين منفصلتين هنأ رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ووزير خارجيته فوميو كيشيدا، بفوز حسن روحاني في الانتخابات الرئاسية الثانية عشرة .

وقدم آبي في برقية التهنئة اصالة عن نفسه ونيابة عن الحكومة والشعب اليابانيين، خالص التهاني والتبريكات الى الرئيس روحاني لانتخابه لولاية رئاسية ثانية .

واشار شينزو آبي متوجها الى روحاني: فوزكم في الانتخابات يؤكد مسار التعامل الدولي الذي اعتمده شخصكم. كما دعا الى تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها بين البلدين.

كما قدم وزير الخارجية الياباني فوميو كيشيدا، التهاني بمناسبة فوز روحاني في الانتخابات وأكد على دور ايران في إقرار السلام والاستقرار في الشرق الاوسط ودعا الى المزيد من تطوير العلاقات بين طهران وطوكيو.

بدوره هنأ وزير الخارجية الالماني زيغمار غابريل الرئيس حسن روحاني بفوزه في الانتخابات الرئاسية .

وقدم وزير الخارجية الالماني في تغريدة له على تويتر، التهاني لروحاني وقال ان هذا الانتخاب يؤكد دعم الشعب الايراني الحاسم لسياسة الانفراج السياسي والاقتصادي .

في السياق ذاته هنأ رئيس التيار الصدري في العراق السيد مقتدى الصدر بفوز الرئيس حسن روحاني في الانتخابات الرئاسية الثانية عشرة؛ واصفا الشعب الايراني بـ الشعب الصبور.

واكد رئيس التيار الصدري في بيانه ان الجمهورية الاسلامية الايرانية قادرة على فتح باب الحوار والتفاهم مع كافة الدول التي لم ترضخ للاحتلال وايضا الدول الاقليمية.