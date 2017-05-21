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رقم الخبر: 194125 تاريخ النشر: أيار 21, 2017 الوقت: 19:45 الاقسام: محليات  
زيارة مرتقبة لوزير الصناعة السوري الى طهران

زيارة مرتقبة لوزير الصناعة السوري الى طهران

أعلن المدير العام للمكتب التجاري العربي الأفريقي في مؤسسة تنمية التجارة الإيرانية فرزاد بيلتن، إن وزير الصناعة السوري سيزور طهران على رأس وفد سياسي إقتصادي خلال شهر يونيو القادم.

وأشار موقع مؤسسة تنمية التجارة الإيرانية الإلكتروني، الأحد، إلى أن الوفد السوري المرتقب وصوله طهران الشهر القادم سيبحث مع الجانب الإيراني القدرات الإنتاجية الإيرانية وسبل توفير حاجات سوريا في المجال الصناعي.

ودعا بيلتن الشركات المنتجة ذات المواصفات العالية إلى التعاون في هذا المجال ومراجعة موقع المؤسسة للمزيد من المعلومات.

يذكر إن التبادل التجاري بين إيران وسوريا ووفقاً لإحصائيات مؤسسة تنمية التجارة ومنذ العام 2009 وحتى العام 2016 سجل نقاطا إيجابية لصالح إيران.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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