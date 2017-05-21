إختتمت الأحد أعمال القمة الخليجية الأميركية بالعاصمة السعودية الرياض، والتي رأسها كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والملك السعودي سلمان بن عبد العزيز.

وتبادلت دول (مجلس التعاون الخليجي) والولايات المتحدة الأميركية، الأحد، التوقيع على مذكرات تفاهم لتأسيس مركز لاستهداف مصادر تمويل الإرهاب، حسب زعمهم.

وقالت مسؤولة بالبيت الأبيض: إن الولايات المتحدة ستوقع اتفاقا مع الدول الخليجية العربية، لتنسيق جهودها في مكافحة تمويل الجماعات الإرهابية خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمنطقة.

وحسب (رويترز) سيوقع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف مذكرة التفاهم مع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون.

ويعتقد المسؤولون الغربيون أن أثرياء يعيشون في الدول الخليجية الغنية يُعتبرون مصدرًا مهما لتمويل جماعات ارهابية تحارب في العراق وسوريا من بينها تنظيما (داعش) و (القاعدة).

هذا وزعمت الولايات المتحدة أنها تخطط لبيع قطع من منظومات (THAAD) و(Patriot) المضادة للصواريخ للسعودية، ونشرت الخارجية الأمريكية على موقعها الرسمي بيانا قالت فيه: إن الجانبين وقعا، السبت، في إطار زيارة رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، إلى المملكة مجموعة من الصفقات الدفاعية تبلغ قيمتها الإجمالية 110 مليارات دولار.

وأوضحت الوزارة في البيان أن هذه الصفقات تشمل بيع كمية من المعدات العسكرية وضمان بعض الخدمات الدفاعية للرياض، وأن الغرض من ذلك، بحسب زعم الوزارة، ضمان الأمن طويل الأمد للسعودية ومنطقة الخليج (الفارسي) في مواجهة ما اسمته (النفوذ الإيراني)، وفق البيان.

وأشار البيان إلى أن قائمة الأسلحة، التي سيجري بيعها للسعودية، تشمل منظومات من طرازي (THAAD) و(Patriot)، موضحا أنها ستساعد السعودية في الدفاع عن نفسها والمنطقة من الهجمات الصاروخية والجوية.

وبالإضافة إلى هذه المنظومات، تنوي الولايات المتحدة أن تبيع للسعودية قطعا من المناطيد والدبابات والمدفعية والرادارات المضادة لقذائف الهاون، وعربات المشاة المصفحة والمروحيات لضمان أمنها البري، بينما يشمل قطاع (الأمن البحري والساحلي) في إطار الصفقات المبرمة عددا من السفن والمروحيات وزوارق الدورية والأسلحة المتخصصة لهذه المعدات.

كما تنص هذه الوثائق على قيام الولايات المتحدة بتحديث قوام القوات الجوية للسعودية من خلال توريد طائرات نقل واستطلاع وطائرات هجومية خفيفة ومنظومات توجيه.

ويحاول ترامب خلال زيارته للسعودية الحصول على أكبر قدر ممكن من المال منها في إطار ما أسماه خلال حملته الانتخابية (دفع المملكة المال لاميركا ثمنا لحمايتها)، وفاقت قيمة الصفقات الموقعة مئة مليار دولار كون الجانبين يحاولان الاستفادة من العروض التي يقدمها احدهما للآخر.

اضافة لذلك عقد الطرفان إتفاقا لتجميع 150 طائرة هيليكوبتر من نوع بلاك هوك التي تصنعها شركة لوكهيد مارتين تصل قيمته إلى 6 مليارات دولار.

كما أعلنت شركة جنرال إلكتريك الأميركية للتكنولوجيا أيضاً توقيع صفقات بقيمة 15 مليار دولار مع السعودية.

وسيحصل ترامب على استثمارات لشركة آرامكو السعودية داخل الولايات المتحدة تقدر قيمتها بنحو 50 مليار دولار، حيث أكدت تقارير أن صهر ترامب جاريد كوشنر هو القيّم على هذه الصفقة في ظل علاقة مميزة تجمعه مع ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

* إستثمارات لشركة آرامكو في واشنطن تتخطى قيمتها الخمسين مليارا

ولضمان وصول هذه المليارات إلى يده لا يجد الرئيس الأميركي أي ضرر في مناقضة مواقفه السابقة من السعودية، حيث سيغيب واقع حقوق الإنسان والعدوان على اليمن عن خطابه مع الملك والمسؤولين السعوديين، بل إنه سيكون مستعداً للمحاضرة في محاربة التطرف، أمام نظام يقدم الأساس الفكري والدعم المالي واللوجستي للتطرف في العالم.

وكل ذلك سيجده ترامب سهلاً لإتمام صفقاته الضخمة هذه أمام السعوديين على أساس قاعدة ذهبية هي (إدفعوا لنا مقابل حمايتنا لكم) وإن كان على حساب نشر التطرف وتدمير المنطقة.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد: إن العلاقات بين الولايات المتحدة والبحرين ستتحسن وذلك بعد لقائه مع ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة أثناء زيارة للسعودية.

وقال ترامب أثناء جلسة تصوير مع ملك البحرين في الرياض: إن العلاقات بين بلدينا رائعة وإن كان قد شابها بعض التوتر.. لكن لن يكون هناك توتر مع هذه الإدارة، مضيفاً: سنقيم علاقة طويلة الأمد جدا. وأتطلّع بشدة إلى هذا.. فهناك الكثير من القواسم المشتركة.

كما أعرب ترامب عن أمله بزيارة مصر وذلك بعد لقائه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الرياض، وقال: سأذهب إلى مصر. سندرج ذلك في جدول الأعمال قريبا، وأضاف: إن السيسي قام بعمل هائل في ظل ظروف صعبة.

وعقدت في العاصمة السعودية الرياض، الأحد، قمة عربية-إسلامية-أميركية بمشاركة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي وصل إلى السعودية السبت، في أول زيارة خارجية له منذ تسلّمه السلطة.

وقد لقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت استقبالا حافلا في السعودية، وحصد عقودا بلغت قيمتها أكثر من 380 مليار دولار، بينها 110 عقود تسليح.

وعقد ترامب لقاء قمة مع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز بحضور كبار مسؤولي البلدين، كما أجرى لقاءات ثنائية مع مسؤولين سعوديين.

ووصف ترامب اليوم الأول من الزيارة بأنه (يوم رائع)، مضيفاً: مئات مليارات الدولارات من الاستثمارات في الولايات المتحدة ووظائف، وظائف، وظائف.

وتحدثت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن توقيع 34 عقدا في مجالات عدة بينها الدفاع والنفط والنقل الجوي.

وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في مؤتمر صحافي مشترك عقده في الرياض مع نظيره الأميركي ريكس تيلرسون إن القيمة الإجمالية للاتفاقات تبلغ أكثر من 380 مليار دولار.

وأضاف: نتوقع أن تؤدي هذه الاستثمارات على مدى السنوات العشر المقبلة الى خلق مئات آلاف الوظائف في الولايات المتحدة والمملكة السعودية. ووصف الجبير زيارة ترامب بالتاريخية.

من جهة ثانية، أعلن مسؤول في البيت الأبيض أن هدف عقود التسليح أيضا تعزيز قدرات المملكة في المساهمة في عمليات مكافحة الإرهاب في المنطقة، ما يخفف من الثقل الملقى على القوات الأميركية في تنفيذ تلك العمليات.

وكانت المملكة العربية السعودية، إحدى أكثر الدول إنفاقاً على الأمن والدفاع، أعلنت هذا الاسبوع تأسيس شركة صناعات عسكرية جديدة، آملة في أن تتحوّل هذه الشركة إلى واحدة من أكبر شركات الصناعات العسكرية في العالم في غضون سنوات.

من جانب آخر، أعلنت شركة (أرامكو) عملاق النفط السعودي، أنها وقعت مذكرات تفاهم واتفاقات مع شركات أميركية بقيمة 50 مليار دولار.

من جانبه رحب الكيان الصهيوني بمؤتمر الرياض الّذي يهدف إلى تشكيل تحالف ضد إيران. حيث اعتبر وزير الاستخبارات والمواصلات في هذا الكيان (ييزرل كاتز) مشاركة الرئيس الأمريكي في هذا المؤتمر فرصة من أجل تعزيز أمن المنطقة ووضع أسس للتعاون الاقتصادي كعنوان أساسي للسلام في المنطقة، حسب وصفه.

وحول توقيع الولايات المتحدة لعقود عسكرية مع السعودية بقيمة 110 مليارات دولار، نوّه الوزير الصهيوني إلى ضرورة المحافظة على التفوق العسكري الصهيوني، كما طالب المؤتمر بتشكيل تحالف ضد ايران في المنطقة.