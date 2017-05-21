* الكشف عن منظومة دفاع جديدة للدفاع الجوي اليمني تم تجربتها بنجاح

وصنعاء تحتشد رفضًا لزيارة رئيس الولايات المتحدة للسعودية وتجمع المنافقين في الرياض

أكد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن زيارة ترامب وما تسمى القمة الأمريكية الإسلامية في عاصمة العدوان الرياض تخدم أجندة أمريكا و"إسرائيل" في القضاء على الدول العربية عقب إضعافها وتقسيمها.

ونقل رئيس اللجنة الثورية محمد علي الحوثي رسالة لقائد الثورة السيد عبد الملك الحوثي للمشاركين في المسيرة الجماهيرية الحاشدة التي نظمت في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء تحت عنوان"لا للإرهاب الأمريكي على اليمن، نقل عنه القول إن ما يهدف إليه ترامب والمجتمعون في قمة الرياض بأنه يتمثل في نقطتين الأولى دعم وحماية "إسرائيل" وفرض القبول بها وتصفية القضية الفلسطينية والقضايا العربية وتسليم فلسطين للكيان الصهيوني وأمريكا.

وأضاف أن النقطة الثانية تتمثل في تقسيم وتجزئة البلدان العربية والإسلامية ضمن عناوين عرقية وطائفية إلى دويلات صغيرة بهدف إزالة الخطر عن إسرائيل ومن ثم السيطرة عليها.

وذكر السيد عبد الملك أن هناك دور على السعودية والإمارات مرسوم لهما وهو التمويل لهذه المؤامرة ثم سيأتي الدور عليهما بعد إفقارهما وهو ما بشربه ترامب أنه بعد إنهاء حلب البقرة سيقومون بذبحها.

وأكد أن الصمود هو خيار الشعب في مواجهة المخططات التي تستهدف اليمن والمنطقة.

وكانت العاصمة صنعاء قد احتضنت في ميدان السبعين، السبت، حشدًا كبيرًا ومسيرة جماهيرية رافضة لزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسعودية وعدوانها على الشعوب العربية والإسلامية وعلى رأسهم الشعب اليمني تحت عنوان "لا للإرهاب الأمريكي".

وردد المشاركون في المسيرة "أمريكا أم الإرهاب..من يقتل شعب الإيمان.. من يقتلنا ليل نهار.. أمريكا الشيطان الأكبر.. أمريكا أم الإرهاب..

وقد ألقى كلمة الفعالية الأستاذ محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية العليا أكد فيها أن الشعب اليمني هو شعب الحرية والإباء هؤلاء الحاضرون رغم الحصار ورغم أن العدوان بكل صلفه واستكباره يحاول امتهان حرية شعبنا وأن يعتدي عليه وأن يقتل أبناءه ونساءه لكن شعبنا يثبت اليوم من جديد أنه عظيم وكبير.

ودعا رئيس اللجنة الثورية العليا شعوب الأمة العربية والإسلامية إلى أن يخرجوا في مسيرات للرفض والتنديد بزيارة ترامب.

وقال "نجد في هذا الزيارة أن زعماء العرب لن يناموا كحال كل القمم حتى لا يغضب عليهم سيدهم ترامب فيعكروا القمة بنومهم كحال كل قممهم.

وتحدى رئيس الثورية العليا المجتمعين في السعودية أن يخرجوا أسيرًا من الأسرى الفلسطينيين من سجون العدو.

من جهة اخرى كشفت وحدة الدفاع الجوي للجيش واللجان الشعبية عن منظومة دفاع جوي جديدة تم تجربتها بنجاح على طائرة حربية معادية نوع " إف 15" تابعة للعدوان السعودي الأمريكي.

وأوضح بيان صادر عن وحدة الدفاع الجوي تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه أن منظومة الدفاع الجوية الجديدة أصابت الهدف بدقة عالية.

وأشار البيان إلى أن وحدة الدفاع الجوي تحتفظ بتفاصيل ومواصفات السلاح النوعي الجديد الذي يدخل الخدمة للمرة الأولى.

ولفت البيان إلى أن المنظومة الجديدة تمتلك حاسة استشعار عالية في تعاملها مع الطيران مؤكدا أن عملية الاستهداف تمت في نهار الجمعة.

ميدانياً لقي جندي سعودي مصرعه، الأحد، برصاص قناصة الجيش اليمني واللجان الشعبية في عسير.

وأوضح مصدر عسكري لـ" المسيرة نت" بأن وحدات القناصة للجيش واللجان الشعبية تمكنت من قنص جندي سعودي خلف قيادة حرس الحدود شرق الربوعة.

وكان قد لقي جندي سعودي مصرعه، السبت، في عملية قنص للجيش واللجان الشعبية في موقع نشمة العسكري في عسير.

وكان 123 جنديًا سعوديًا قد لاقوا مصارعهم برصاص قناصة الجيش واللجان الشعبية خلال شهري مارس وأبريل الماضيين في جبهات نجران وجيزان وعسير.

وفي غضون ذلك استشهد 4 مواطنين، الأحد، في غارة لطيران العدوان السعودي الأمريكي استهدفت سيارة مواطن في مديرية بني حشيش شرق العاصمة صنعاء.

وأفاد مراسل "المسيرة نت" باستشهاد 4 مدنيين في غارة لطيران العدوان استهدفت سيارة مواطن في منطقة بني رجام بمديرية بني حشيش.

وأوضح المراسل أن السيارة المستهدفة كانت في طريقها لإسعاف جريح كان قد أصيب في غارة سابقة لطيران العدوان، مبينا أن الجريح استشهد إلى جانب ثلاثة مسعفين في الغارة التي استهدفت السيارة.

وشن طيران العدوان السعودي الأمريكي، صباح الاحد، 3 غارات على منطقة رجام في مديرية بني حشيش.

وكان قد استشهد مواطن وأصيب أربعة آخرين بجروح، السبت، إثر غارة شنها طيران العدوان على منزل قيد الإنشاء في منطقة بيت بوس جنوب العاصمة صنعاء.

انفجارات عنيفة في الشيخ عثمان بـ عدن

هذا ودوت انفجارات عنيفة في مديرية الشيخ عثمان، شمال محافظة عدن، فجر الأحد إثر هجوم صاروخي استهدف مخازن أسلحة في مصنع الغزل والنسيج بحسب وسائل إعلام قريبة من تحالف العدوان.

وتظهر مشاهد أولية أعمدة الدخان وألسنة اللهب تصاعد في المنطقة التي يقع فيها مصنع الغزل والنسيج، بالتزامن مع انفجارات عنيفة، وتطاير القذائف إلى الأحياء السكنية المجاورة.

وتفيد مصادر محلية وإعلامية أن مصنع الغزل والنسيج تسيطر عليه مليشيات سلفية مسلحة، وتستخدمه كـ مخزن لأسلحتها.

وفي ذات السياق، قال سكان محليون يقطنون مدينة عدن لموقع " عدن الغد" أن عدد من القذائف سقطت بأحياء عدة بالشيخ عثمان والمنصورة وحي القاهرة جراء الانفجارات.