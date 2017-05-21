ويوقع بينهم عدداً من القتلى والمصابين

نفذت الاحد وحدة من الجيش والقوات المسلحة رمايات نارية على تحركات مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية في ريف حماة الشرقي وكبدتهم خسائر بالأفراد والعتاد.

وذكر مصدر عسكري في تصريح لـ سانا أن وحدة من الجيش “قضت على عدد من إرهابيي “داعش” وأصابت آخرين ودمرت لهم عتاداً في رمايات نارية دقيقة على محاور تحرك مجموعات تابعة للتنظيم الإرهابي في قريتي قليب الثور وأبو حنايا” شرق مدينة سلمية بريف حماة الشرقي.

وينتشر في عدد من قرى وبلدات ريف حماة الشرقي والشمالي الشرقي مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم “داعش” تعتدي على الأهالي في القرى الآمنة وترتكب بحقهم المجازر وكان آخرها الخميس الماضي حيث ارتكب التنظيم التكفيري مجزرة بحق أهالي قرية عقارب الصافية شرق مدينة سلمية بنحو 17 كم راح ضحيتها أكثر من 52 شخصا بينهم 15 طفلا من 3 سنوات إلى 13 سنة وأكثر من 100 جريح أغلبهم من الأطفال والنساء.

إلى ذلك نفذت وحدات من الجيش السوري ضربات مكثفة على مقرات وتجمعات لتنظيم “داعش” في ريف حمص الشرقي.

وذكر مصدر عسكري في تصريح لـ سانا أن وحدات من الجيش وجهت رمايات نارية مركزة على تجمعات وتحركات لتنظيم “داعش” الإرهابي في قرية المشيرفة الجنوبية ومحمية التليلة وعلى اتجاه آراك بالريف الشرقي.

وأشار المصدر إلى أن الرمايات حققت إصابات مباشرة في صفوف التنظيم التكفيري “وأوقعت عدداً من إرهابييه قتلى ودمرت له آليات بينها عربات مزودة برشاشات ثقيلة”.

وقضت وحدات من الجيش السوري الخميس الماضي على إرهابيين من تنظيم “داعش” في منطقة أم الرمان وسد القريتين ودمرت لهم سيارة كانت تتحرك باتجاه قرية العليانية بريف حمص الجنوبي الشرقي.

كما دمرت وحدات أخرى من الجيش السوري تجمعات وتحصينات لتنظيم “داعش” في مدينة دير الزور ومحيطها.

وذكر مراسل سانا في دير الزور أن وحدة من الجيش “دمرت في عملية نوعية دشمة لتنظيم “داعش” وقضت على عدد من إرهابييه وأصابت آخرين على طريق المالحة” في الأطراف الجنوبية للمدينة.

وأشار المراسل إلى أن مدفعية الجيش السوري ركزت رماياتها النارية على بؤر وتحركات إرهابيي تنظيم “داعش” في مناطق المقابر والمكبات ومعامل البلوك ومحيط المطار وغرب تلة الصنوف وفي حيي العمال والمطار القديم.

وبين المراسل أن الرمايات أسفرت عن “سقوط قتلى ومصابين وتدمير تحصينات و ذخيرة للتنظيم التكفيري”.

وأوقع الطيران الحربي السوري السبت خسائر بالأفراد والعتاد الحربي في صفوف تنظيم “داعش” فيما تبقى من المناطق التي تسلل إليها إرهابيوه مؤخراً في منطقة المقابر.

وفي غضون ذلك خرج الاحد 459 مسلحا ونحو 993 شخصا من أفراد عائلاتهم الرافضين لاتفاق المصالحة في حي الوعر وذلك في إطار الدفعة الأخيرة من المسلحين في الحي والتي سيتم مع نهاية تنفيذها إعلان مدينة حمص بالكامل خالية من السلاح والمسلحين.

وأفادت وكالة "سانا" أن محافظة حمص أنجزت خروج 989 شخصا بينهم 308 مسلحين ضمن 26 حافلة من حي الوعر باتجاه مدينة جرابلس بريف حلب الشمالي الشرقي، مشيرة إلى أن عملية خروج المسلحين وبعض أفراد عائلاتهم إلى مدينة إدلب مستمرة حيث خرجت من الحي 11 حافلة على متنها 463 شخصا بينهم 151 مسلحا.

وكان قد خرج السبت ضمن الدفعة الأخيرة 347 شخصا بينهم 158 من مسلحي حي الوعر الرافضين لاتفاق المصالحة باتجاه الدار الكبيرة في ريف حمص الشمالي.

يذكر أنه بعد إنجاز خروج الدفعة الأخيرة من المسلحين الرافضين لاتفاق المصالحة في حي الوعر سيتم دخول وحدات من قوى الأمن الداخلي للحفاظ على حقوق المواطنين وحماية الممتلكات العامة والخاصة بالتوازي مع دخول ورشات الصيانة للمباشرة بعملية التأهيل والإصلاح التي بدأت منذ أيام بعملية تأهيل الطرق المؤدية إلى الحي.