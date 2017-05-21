بغداد/نافع الكعبي - فيما استعادت القوات العراقية أغلب أحياء الموصل، ولم يبق سوى احياء قليلة في المدينة القديمة، اقتربت قيادة عمليات قادمون يانينوى من إعلان تحرير جميع مناطق الساحل الأيمن من الموصل بالكامل، في حين انطلقت فصائل المقاومة والحشد الشعبي، الاحد، ولليوم العاشر على التوالي بعمليات (محمد رسول الله الثانية) لتحرير ناحية القيروان والقرى المحيطة بها غربي الموصل، بينما أحبطت القوات الامنية هجوما وكمينا نصبه تنظيم داعش على الطريق السريع الدولي في شمال قضاء الرطبة الحدود مع الأردن، في غربي الأنبار، لإستهداف جنود عائدين في إجازة.

وقال الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله قائد عمليات (قادمون يا نينوى) في بيان صحفي: إن قوات الشرطة الاتحادية والرد السريع ولواء 73 في الفرقة 15 تمكنت من تحرير الجزء الجنوبي من حي 17تموز، ليتم إكمال تحرير منطقة 17 تموز بالكامل في الساحل الأيمن من مدينة الموصل ورفع العلم على مبانيها، فيما حسمت قوات مكافحة الإرهاب تحرير حي الربيع في الساحل الأيمن”.

وبعد 216 يوما من المعارك الطاحنة بين القوات العراقية وتنظيم داعش لتحرير محافظة نينوى من سيطرة التنظيم، اقتربت القوات العراقية من إعلان الحسم النهائي لصالحها في تحرير أحياء الجانب الأيمن بالكامل التي لم يتبق غير المحرر منها إلا القليل، وهي محاطة من جميع جهاتها بالقوات العراقية.

من جانبه، أعلن قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت، حصيلة تطهير حي 17 تموز في الجانب الأيمن من الموصل، مشيرًا إلى أنّ "الشرطة الاتحادية فككت 7 مركبات مفخخة من قبل كتيبة متفجرات خلال تطهير الحي من مخلفات داعش"، وقال قائد عمليات "قادمون يانينوى": إن قوات الشرطة الاتحادية والرد السريع ولواء 73 الفرقة 15 تحرر الجزء الجنوبي لحي 17 تموز، وبذلك يتم إكمال منطقة 17تموز بالكامل في الساحل الأيمن من مدينة الموصل ورفع العلم على مبانيه، وأعلنت خلية الإعلام الحربي، عن المناطق الواقعة تحت سيطرة "داعش" في الساحل الأيمن من مدينة الموصل، مشيرة إلى أن "المناطق المتبقية تحت سيطرة داعش في الجانب الأيمن من الموصل، هي الشفاء والزنجلي والصحة الاولى وباب سنجار وراس الكور والميدان والفاروق، هناك أيضا قسم من مناطق باب الطوب وباب جديد وباب البيض، واقعة تحت سيطرة التنظيم".

وكشفت وزارة الدفاع العراقية، في خريطة نشرتها لنتائج العمليات العسكرية في الجانب الأيمن لمدينة الموصل، عن تقدم ملحوظ للقوات الأمنية، مبيّنة المناطق التي حررتها القوات، والمناطق التي ما زالت تحت سيطرة "داعش".

ويخوض مقاتلو الحشد الشعبي معارك ضارية في منطقة القيروان لحسم السيطرة على المدن الصحراوية في محافظة نينوى المتاخمة مع الحدود العراقية السورية لقطع جميع طرق الاتصالات مع داعش في الجانب السوري، في الوقت الذي أصبحت فيه مدينة تلعفر ساقطة عسكريا بعد أن فرضت قوات الحشد والجيش العراقي حصارا شاملا عليها من جميع الاتجاهات.

وحررت فصائل المقاومة وقوات الحشد الشعبي قرية عين فتحي شمال ناحية القيروان غرب الموصل.

وذكر بيان للحشد الشعبي، ان " فصائل المقاومة وقوات اللواء الثالث في الحشد الشعبي تمكنت من تحرير قرية "عين فتحي" شمال القيروان بالكامل من سيطرة داعش".

وانطلقت فصائل المقاومة والحشد الشعبي, صباح الاحد, لليوم العاشر على التوالي بعمليات (محمد رسول الله الثانية) لتحرير ناحية القيروان والقرى المحيطة بها غرب الموصل.

وعلى صعيد متصل، قطعت فصائل المقاومة وقوات الحشد الشعبي طريق امداد داعش بين قريتين مهمتين شمال القيروان.

وذكر بيان للحشد الشعبي، " ان فصائل المقاومة وقوات الحشد الشعبي وبعملية نوعية نجحت بقطع طريق امداد داعش بين قريتي الحاتمية وتل قصب شمال القيروان".

واضاف: إن قواتنا تواصل تقدمها وفق الخطط الامنية لتحقيق اهدافها المرسومة غرب الموصل ".

* بدر تعلن تحرير مجمع سكني وقريتين غرب الموصل

وفي الأثناء، أعلنت منظمة بدر، الأحد، عن تحرير مجمع سكني وقريتين والسيطرة على ثلاث سيارات مفخخة في المحور الغربي للموصل.

وقالت المنظمة في بيان: تم تحرير مجمع تل قصب السكني شمال القيروان وقريتي تل قصب وعين فتحي الشمالي، بالاضافة الى السيطرة على ثلاث سيارات مفخخة وكمية من الأسلحة".

وأضافت المنظمة: إن التقدم مستمر في العملية التي انطلقت "، مؤكداً أن "القوات تتقدم بإتجاه الأهداف المرسومة مع فرقة الإمام علي القتالية".

* الحشد الشعبي يصد هجوماً لداعش شمال تكريت

وبيّن إعلام الحشد الشعبي، أنّ "قوة من اللواء 29 صدت هجومًا لداعش في مفرق الزاوية شمال تكريت "مركز محافظة صلاح الدين"، اسفر عن مقتل 3 من عناصر التنظيم الارهابي، فيما لاذ بقية عناصر القوة المهاجمة بالفرار"، وأفاد مصدر أمني في بغداد، بان القوات الأمنية تمكنت من تفكيك عبوة ناسفة بالقرب من منطقة الدورة جنوبي بغداد، مشيرًا إلى أنّ "قوة أمنية تابعة لفرقة مكافحة المتفجرات وبأشراف الفوج الرئاسي تمكنت من تفكيك عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب طريق المنطقة الزراعية المقابلة لشارع أبو الطيارة في الدورة، تفكيك العبوة كان دون أي إصابات بشرية أو مادية تذكر".

* إحباط هجوم لداعش على الحدود الأردنية

وأكّد مصدر أمني عراقي، أن" قوات حرس الحدود العراقية أحبطت هجوما لتنظيم "داعش" على جنود في إجازة على طريق دولي يربط العراق والأردن، خلال الساعات الماضية"، مشيرًا إلى أن قوات حرس الحدود العراقي أحبطت هجوما وكمينا نصبه تنظيم "داعش" على الطريق السريع الدولي في شمال قضاء الرطبة الحدود مع الأردن، في غربي الأنبار.

وشهد يوم الثلاثاء الماضي مقتل وإصابة 4 من قوات حرس الحدود العراقية إثر كمين لتنظيم "داعش" في منطقة حدودية بين الأراضي العراقية والأردنية، واستهدف تنظيم "داعش" المناطق الصحراوية المحاذية لقضاء الرطبة الحدودي مع الأردن، مرات عدة منها، مقرا عسكريا لسرية تابعة للجيش العراقي، على طريق منطقة عكاشات الفاصلة بين القضاء والقائم الحدودي مع سورية، وأسفرت احدى هذه الهجمات عن مقتل 10 جنود في30 أبريل/نيسان الماضي.

وحرّرت القوات العراقية قضاء الرطبة بالكامل من سيطرة تنظيم "داعش"، في أيار 2016، ضمن عمليات استعادة كامل مدن الأنبار التي تشكل وحدها ثلث مساحة العراق، وصوّت مجلس الوزراء العراقي في جلسته المنعقدة، الثلاثاء 28 آذار الماضي، على تأمين الطريق الدولي الرابط من بغداد إلى الحدود الأردنية، بعد دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية لبناء المنفذ الحدودي في طريبيل كجزء متمم لمشروع الطريق الدولي.

* إبطال مفخخة شمال شرقي ديالى

الى ذلك، أعلن قائد عمليات دجلة الفريق الركن مزهر العزاوي، الأحد، عن إبطال مفعول سيارة مفخخة مركونة على جانب طريق رئيسي شمال شرقي ديالى.

وقال العزاوي في حديث لـ السومرية نيوز: إن مفارز مكافحة المتفجرات في الأجهزة الأمنية أبطلت مفعول سيارة مفخخة كانت مركونة قرب تقاطع عبد الله بن علي، (9 كم شمال شرقي بعقوبة)، ضمن منطقة السادة".

وأضاف العزاوي: إن إبطال السيارة لم يسفر عن أية إصابات نتيجة سرعة تحرك القوى الأمنية".

وكانت الأجهزة الأمنية في ديالى فككت العديد من السيارات المفخخة في مناطق متفرقة من المحافظة خلال الأشهر الماضية.

* الحكيم: استبعاد أي دولة عن مؤتمرات القمة يعمق الانقسام

سياسياً، حذر رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم، السبت، من استبعاد أي دولة اقليمية عن الحوار ومؤتمرات القمة، مبينا ان ذلك يؤدي الى اتساع "فجوة الانقسام"، مشيرا الى ان العالم في الوقت الحالي هو عالم العلاقات المتوازنة مع الجميع.

وقال الحكيم في بيان تلقت: نجدد على تأكيد احترام المساحات بين الدول الإقليمية"، مبينا ان "حالة الصراع والمواجهة لن يقدم أي خير لأي بلد في المنطقة وسيصادر الإرادة الوطنية ويسمح بالتدخلات الدولية".

واضاف الحكيم: إن العالم اليوم هو عالم العلاقات المتوازنة مع الجميع وليس عالم التأزيم في العلاقات الإقليمية والدولية"، وجدد رئيس التحالف الوطني دعوته، لـ"عقد مؤتمر قمة إقليمي بين ايران والسعودية وتركيا ومصر والعراق على ان يناقش كل القضايا الخلافية بصراحة وصدق وان تحدد نقاط الالتقاء والتقاطع والاتفاق على احترام المساحات وتحديد الحد الادنى من قواعد الاشتباك السياسي بين دول المحور في المنطقة".

وعبر الحكيم، عن "امله بحكمة قادة المنطقة ووعيهم وادراكهم بان المنطقة وعلى مر التاريخ لم تستفد من الحروب وانما كانت تزدهر في فترات السلام والتفاهم والحوار".