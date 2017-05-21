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رقم الخبر: 194118 تاريخ النشر: أيار 21, 2017 الوقت: 18:56 الاقسام: عربيات  
طائرات الجيش الليبي تقصف قاعدة لحكومة الوفاق جنوب البلاد

طائرات الجيش الليبي تقصف قاعدة لحكومة الوفاق جنوب البلاد

قُتل اثنان من الكتيبة 12 التابعة لوزارة دفاع حكومة الوفاق الوطني الليبية في غارات جوية شنتها طائرات تابعة لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر استهدفت قاعدة الجفرة الجوية (جنوب البلاد).
وقالت مصادر عسكرية من الكتيبة 12 إن القصف كان بنحو عشرين صاروخا، واستهدف كذلك معسكرا تابعا للكتيبة التابعة لحكومة الوفاق ومنزلا مجاورا كان خاليا من ساكنيه.
وذكرت مصادر محلية أن مدنيا قتل وأصيب اثنان من العمال الأجانب بجروح متفاوتة جراء هذا القصف الذي يأتي بعد يومين من الهجوم الذي شنته القوة الثالثة التابعة لحكومة الوفاق على قاعدة براك الشاطئ الجوية التابعة لقوات حفتر.
وكانت القوات التابعة لحفتر أعلنت أن هجوم الخميس الماضي على قاعدة براك الشاطئ الجوية أوقع ما لا يقل عن 141 قتيلا، أغلبهم من العسكريين الموالين للواء المتقاعد.
واستنكرت أطراف محلية وخارجية الهجوم على قاعدة براك، بينما قررت حكومة الوفاق الوطني تشكيل لجنة للتحقيق برئاسة وزير العدل، كما قررت "تعليق مهام وزير الدفاع المهدي البرغثي، وآمر القوة الثالثة جمال التريكي، إلى حين تحديد المسؤولين عن خرق الهدنة بالجنوب، وفقا لبيان صدر مساء الجمعة.
وكانت حكومة الوفاق ووزارة الدفاع أصدرتا بيانا يدين الهجوم وينفي إصدار أوامر بهذا الاتجاه.
غير أن جمال التريكي آمر القوة الثالثة التي شنت الهجوم قال إن قواته لم تبلغ بأي هدنة في الجنوب الليبي لوقف الاشتباكات مع قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
 
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مصدر الخبر: طرابلس- ليبيا/وكالات
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