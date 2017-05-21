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رقم الخبر: 194117 تاريخ النشر: أيار 21, 2017 الوقت: 18:48 الاقسام: عربيات  
الأوقاف الجزائرية تنفي إصدار قانون يحدد "ساعة فقط" لصلاة التراويح

الأوقاف الجزائرية تنفي إصدار قانون يحدد "ساعة فقط" لصلاة التراويح

بعد أن أثارت الأنباء التي تداولتها الصحف الجزائرية الجدل حول تعليمات الحكومة للمساجد بتحديد ساعة واحدة لصلاة التراويح، خرج وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، عن صمته ونفى إصدار أي تعليمات للأئمة حول أداء صلاة التراويح في شهر رمضان.
وشدد في تصريحات الاحد نقلها موقع "النهار" الجزائري على أن الإمام حر في صلاته وخطبه ولا يمكن للإدارة التدخل في هذه الأمور، باستثناء ما يخرج به اجتماعات المجلس العلمي التي يشرف عليها الأئمة، كما أنه لا يحق للمصلي فرض عدد الأحزاب والصور التي يقرؤها الإمام.
وقال الوزير، إن الإدارة تقف إلى جانب الإمام في كل الحالات، وستلجأ إلى العدالة لحمايته لأنه لا يمكن ولا يحق لأي أحد أن يملي على الإمام عدد الأحزاب والصور التي يقرؤوها بمن فيهم الوزير وجميع المسؤولين.
من جهة أخرى، أكد الوزير أن الجزائر لا تسيس مسألة رؤية الهلال، وتحريه يكون من قبل مركز "كراغ" المختص في علم الفلك والجيوفزياء، مذكرا بأن ليلة الشك ستكون يوم الجمعة القادم ولا يمكن ربطها بأي بلد من البلدان، لأن الجزائر تعتمد على حساب فلكي للأشهر القمرية، مشيرا إلى أن كل الحسابات الرياضية والعلمية تؤكد الفارق في الزمن بين دولة وأخرى، وهو ما يعني أنه يمكن رؤية الهلال في السعودية واستحالة رؤيته في الجزائر.
 
 
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مصدر الخبر: الجزائر/وكالات
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