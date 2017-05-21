أشار رئيس مركز الابحاث الستراتيجية لمجمع تشخيص مصلحة النظام علي اكبر ولايتي، الى نجاح الانتخابات الرئاسية، وأكد ان العنصر الاساس لقوة واقتدار الجمهورية الاسلامية الايرانية، هو التواجد الكبير للشعب في مختلف الميادين بما فيها السياسية والدفاع المقدس وبناء البلاد.

وهنأ ولايتي قائد الثورة الاسلامية والشعب الايراني والأمة الاسلامية وحلفاء ايران في المنطقة بمناسبة الانتخابات الايرانية، وقال: إن مشاركة 70 بالمائة من الناخبين في الانتخابات وكذلك مشاركة الجاليات الايرانية في أكثر من 100 دولة، تؤكد حصول ايران على معدل عالمي جيد ومعيار ذهبي في المنطقة.

وأشار الى ان سياسة الاجواء المفتوحة واستقبال الشعب للانتخابات يؤكد ان الشعب الايراني متمسك بنظام الجمهورية الاسلامية رغم مرور 40 عاما من الثورة الاسلامية.

ولفت رئيس مركز الابحاث الستراتيجية لمجمع تشخيص مصلحة النظام الى زيارة ترامب للسعودية وقال: إن الرئيس الامريكي السمسار، يجول الدول لجمع الاموال لترميم اقتصاده المنهار، والمؤسف ان بعض الدول العميلة لاميركا مثل السعودية تهدي الأموال من بيت مال المسلمين لهذا السمسار لتشكيل تحالف وتجمع ساخر لدعم الارهاب الذي بات ينهار ويُهزم من المنطقة. ووصف هذا الإجراء بأنه يكشف عن هزيمتهم في العراق وسوريا واليمن.

واضاف ولايتي: إن الجمهورية الاسلامية الايرانية والتي أجرت انتخاباتها في 19 مايو، اظهرت صلابتها ووحدتها، ليس فقط في داخل البلاد، وإنما أيضاً في الدفاع عن الأماكن المقدسة فيما لو تعرضت للخطر، وإلحاق الهزيمة بالإرهاب المدعوم من الصهاينة واميركا والدول الرجعية في المنطقة.

من جانبه عدّ مساعد رئيس هيئة الأركان الايرانية العميد مسعود جزائري، توقعات وزير خارجية اميركا من الرئيس الايراني تدلّل على جهل المسؤولين الاميركيين.

واشار مسعود جزائري الى التصريح الأخير لوزير الخارجية الاميركي تيلرسون حول الانتخابات الايرانية ووصفها بالتافهة.

ووصف المقاومة في المنطقة بأنها في أفضل أوضاعها واعتبرها قادرة على التصدي لمواجهة الاعتداءات العسكرية والارهابية بشكل ممتاز.

ولفت الى ان الطريق الوحيد لتحقيق السلام واستتباب الاستقرار في المنطقة يتمثل بانسحاب الاميركيين وتخلي الانظمة العميلة والرجعية في المنطقة عن تنفيذ عمليات عدوانية وارهابية ضد البلدان المستقلة.

واكد ان السياسات والأهداف العسكرية التي تتبناها الجمهورية الاسلامية الايرانية يتم تنفيذها حاليا وليس هناك أي عنصر بإمكانه إعاقة نشاطاتها في هذا المجال.

واعتبر انه بالنظر للظروف الراهنة على الصعيدين العالمي والاقليمي وبالنظر الى الاعداء اللدودين في مواجهة الثورة الاسلامية فان استمرار ومواصلة تنفيذ الاهداف الدفاعية الايرانية وترسيخها ومنها المنظومات الدفاعية الصاروخية من الأولويات.