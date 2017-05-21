اعلن قائممقام مدينة طهران عيسى فرهادي ان 3 ملايين و600 الف ناخب في طهران ادلوا بأصواتهم في صناديق الاقتراع الخاصة بانتخابات المجلس البلدي لمدينة طهران.

وقال في مؤتمر صحفي الأحد ان عدد المشاركين في الانتخابات التي جرت الجمعة سجل زيادة بمقدار 900 الف شخص عن الدورة السابقة واوضح انه تم فرز اصوات 2523 مركز اقتراع من اجمالي مراكز الاقتراع البالغ عددها ٣٩٥٠ في طهران وكانت نتيجة فرز الاصوات حتى ظهر (الاحد).

وأضاف ان اللائحة المدعومة من المجلس السياسي الأعلى للاصلاحيين والتي تضم 21 مرشحا جاءت في المقدمة بالكامل على النحو التالي:

1- محسن هاشمي رفسنجاني 1746568 صوتا

2- مرتضى الويري 1401645 صوتا

3- احمد مسجدجامعي 1397741 صوتا

4- شهربانو اماني 1288805 أصوات

5- محمدجواد حق‌شناس 1281349 صوتا

6- بهاره آروين 1276719 صوتا

7- ابراهيم اميني 1257636 صوتا

8- افشين حبيب‌زاده 1226377 صوتا

9- آرش حسيني ميلاني 1224070 صوتا

10- حسن خليل‌آبادي 1222363 صوتا

11- علي اعطا 1208190 صوتا

12- زهراء صدر اعظم نوري 1199963 صوتا

13- محمد سالاري 1182555 صوتا

14- حسن رسولي 1180044 صوتا

15- ناهيد خداكرمي 1166331 صوتا

16- مجيد فراهاني 1164072 صوتا

17- زهراء نجادبهرام 1126840 صوتا

18- محمود ميرلوحي 1114053 صوتا

19- الهام فخاري 1106468 صوتا

20- محمدعلي خاني 1064240 صوتا

21- بشير نظري 1060023 صوتا

22- مهدي جمران 653247 صوتا

23- علي رضا دبير 526555 صوتا

24- حبيب كاشاني 471579 صوتا

25- مرتضى طلائي 466884 صوتا

26- جلال ملكي 453421 صوتا

27- الهة راستكو 442769 صوتا

28- محسن بيرهادي 440056 صوتا

29- برويز سروري 405848 صوتا

30- اقبال شاكري 379587 صوتا

31- زهراء السادات لاجوردي 367195 صوتا

32- رضا تقي بور 367136 صوتا

هذا وستعلن النتائج النهائية لانتخابات المجلس البلدي لمدينة طهران ستعلن ظهر (الاثنين).