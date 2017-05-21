واشار حسين امير عبداللهيان، في تصريح يوم الاحد، الى اصدار حكم قضائي صارم ضد عالم الدين آية الله عيسى قاسم بالتزامن مع لقاء الملك البحريني حمد آل خليفة بالرئيس الاميركي دونالد ترامب في الرياض، معتبرا ان الشيخ عيسى قاسم لا يعود على البحرين فقط وان اصدار احكام قضائية مشددة في مناهضة هذا العالم المسلم الرفيع لايساهم في ايجاد حلول للمشاكل الداخلية في البحرين بل يزيد الوضع تعقيدا.

واعتبر انه اذا كانت السلطات البحرينية تسعى لايجاد حلول لازمتها السياسية الداخلية فانه ينبغي لها ان تعتمد على شعبها وليس على الاجانب.