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رقم الخبر: 194111 تاريخ النشر: أيار 21, 2017 الوقت: 17:57 الاقسام: اقتصاد  
خط أنابيب النفط بين الصين وروسيا ينقل 100 مليون طن من النفط
منذ بدء تشغيله

خط أنابيب النفط بين الصين وروسيا ينقل 100 مليون طن من النفط

ذكرت الجمارك المحلية، السبت، أن خط أنابيب النفط بين الصين وروسيا نقل 100 مليون طن من النفط الخام خلال السنوات الخمس منذ بدء تشغيله.

ويمر خط أنابيب النفط من أقصى شرق روسيا إلى الصين عبر المقاطعات الصينية الشمالية الشرقية، حيث ينطلق الخط الذي يبلغ طوله 1000 كيلومتر من مدينة سكوفورودينو الروسية في منطقة أمور ويدخل الصين في شينغآن وينتهي في مدينة داتشينغ بمقاطعة هيلونغجيانغ، وقد دخل طور التشيغل في أول يناير 2011.

وساعد خط الأنابيب هذا في تقليل التكاليف ورفع كفاءة واردات النفط الصينية من روسيا التي كانت تعتمد في السابق على السكة الحديد. ووفقاً للاتفاق بين البلدين، سينقل خط الأنابيب 15 مليون طن من النفط الخام من روسيا إلى الصين سنوياً حتى عام 2030.

وذكرت الشركة الوطنية للنفط، أكبر منتج ومورد للنفط في الصين، أن البلاد استهلكت حوالي 560 مليون طن من النفط الخام في عام 2016، و65 بالمائة منها تم استيرادها. وسيستمر استهلاك النفط والنسبة المستوردة في الارتفاع.

 
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