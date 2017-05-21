أعلن محافظ مقاطعة موسكو أندريه فوروبيوف، الأحد، أن تشييد معمل لـ(دايملر) في مقاطعة موسكو سيوفر 1500 فرصة عمل.

وفي مقابلة للمحافظ مع إحدى الإذاعات المحلية، قال فوروبيوف: ان الاستثمار في مقاطعة موسكو مربح للغاية، نظراً للتسهيلات التي تقدمها الحكومة وتتضمن توفير الأرض مجاناً، وتعويض تكاليف الاستثمار في البنية التحتية. وأكد أن السلطات المحلية في مقاطعة موسكو مهتمة بخلق فرص عمل جديدة بالمقاطعة.

وفي يونيو/ حزيران 2016، وقعت مجموعة (دايملر) إتفاقية إستثمارية بقيمة 300 مليون يورو مع مقاطعة موسكو لبناء معمل تخطط الشركة لأن تكون طاقته الإنتاجية مابين 25 - 30 ألف سيارة مرسيدس سنوياً. وسيبنى مصنع السيارات، الذي من المخطط أن يبدأ عمله بعد عامين، في إطار اتفاقية استثمارية خاصة تشمل تسهيلات وأفضليات مالية وضريبية للشركة.