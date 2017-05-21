بحث وزير النفط والثروة المعدنية السوري علي غانم، وسفير إيران بدمشق جواد ترك آبادي، اليوم الأحد، آفاق التعاون المشترك بين البلدين في مجالات النفط والغاز والثروة المعدنية.

وأكد الوزير السوري أهمية تعزيز التعاون بين البلدين ومشاركة الشركات الإيرانية في تنفيذ المشاريع الإنتاجية والاستخراجية بما ينعكس إيجاباً على مصلحة الجانبين.

من جهته، بيّن السفير الإيراني أن الشركات الإيرانية لديها المؤهلات والخبرات الفنية القادرة على تنفيذ المشاريع في المجالات النفطية، مؤكداً استمرار ايران في تقديم كل أنواع الدعم لسورية.

في سياق آخر، أبدى وزير النفط الايراني، بيجن زنكنة، استعداد البلاد للسماح لإقليم كردستان بمد أنابيب النفط عبر أراضيها حتى الخليج الفارسي. وقال الوزير زنكنة، لموقع (كوردستان24) الإخباري: ان أبواب ايران مفتوحة، ولا مانع لدى الحكومة الايرانية لنقل نفط إقليم كردستان عبر الأراضي الايرانية حتى الخليج الفارسي. وأضاف: (ولكن يتوجب على حكومة إقليم كردستان أن تبادر بالطلب وليس لدينا أي مانع).

وتعتبر الثروة النفطية من أهم مصادر الدخل في اقليم كردستان الذي تنتشر فيه آبار النفط، لكن أهم الآبار تكمن في مدينة كركوك. ويبلغ إنتاج كركوك النفطي 150 ألف برميل يومياً عادة ويصدر الإنتاج عبر ميناء جيهان التركي المطل على البحر المتوسط. وسبق تعليق الضخ لعدة شهور في العام الماضي، إلا إنه استأنف في وقت لاحق بعد إتفاق بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان.