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رقم الخبر: 194108 تاريخ النشر: أيار 21, 2017 الوقت: 17:50 الاقسام: اقتصاد  
بورصة طهران تغلق مرتفعة 116 نقطة

بورصة طهران تغلق مرتفعة 116 نقطة

أغلقت بورصة طهران للأسهم والأوراق المالية، تعاملات اليوم الأحد، على ارتفاع المؤشر العام 116 نقطة إلى مستوى 81194 نقطة.

وتخطت قيمة التداولات 66ر2 تريليون ريال (الدولار=32440 ريالاً) بواقع 787 مليون سهم وورقة مالية توزعت على 53 ألفاً و427 صفقة. وقادت صعود المؤشر العام، أسهم شركة الملاحة البحرية الايرانية 39 نقطة، وفولاد مباركة اصفهان للصلب 23 نقطة، وهمراه أول للاتصالات 21 نقطة.

وبالسوق الموازية، بقي مؤشر (آيفكس) عند مستوى 927 نقطة دون تغيير يذكر.

 
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