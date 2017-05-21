إيران تمدد حظر إستيراد القمح الصلد لفائض المخزون مدد وزير الزراعة الايراني، محمود حجتي، قرار حظر استيراد القمح الصلد الى البلاد، إثر فائض المخزون والإنتاج المتوقع في العام الجاري. وأخطر الوزير حجتي، وزارة التجارة والصناعة بالقرار الجديد للامتناع عن تسجيل أية طلبات جديدة.