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رقم الخبر: 194107 تاريخ النشر: أيار 21, 2017 الوقت: 17:49 الاقسام: اقتصاد  
إيران تمدد حظر إستيراد القمح الصلد لفائض المخزون

إيران تمدد حظر إستيراد القمح الصلد لفائض المخزون

مدد وزير الزراعة الايراني، محمود حجتي، قرار حظر استيراد القمح الصلد الى البلاد، إثر فائض المخزون والإنتاج المتوقع في العام الجاري. وأخطر الوزير حجتي، وزارة التجارة والصناعة بالقرار الجديد للامتناع عن تسجيل أية طلبات جديدة.

وكان وزير الزراعة الايراني قد أصدر القرار السابق، لمنع تسجيل طلبات استيراد القمح في السنة الزراعية المنتهية 20 مارس/ آذار 2017، والتي شهدت فائضاً إنتاجياً بأكثر من 3 ملايين طن.

 
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