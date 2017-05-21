عدّ محافظ البنك المركزي الباكستاني السابق، عشرت حسين، التعاون بين بلاده وايران بأنه ينقذ المنطقة من مؤامرات الغرب الاقتصادية ويحبطها.

وقال عشرت حسين، في تصريح لوكالة أنباء فارس، اليوم الأحد: ان باكستان وايران ينبغي أن تضطلعا بدور مهم في إنقاذ جنوب آسيا وغربها من السياسات والمؤامرات الاقتصادية الأميركية والغربية. وأضاف: ان المشاكل المرتبطة بالعلاقات المصرفية بين البلدين ستعالج قريباً. وتابع: انه بعد إتفاق باكستان وايران حول التعاون المصرفي، فان حجم التبادل التجاري بين البلدين سيرتفع قريباً.

ولفت عشرت حسين الى أن الاتفاق المصرفي سيمنح المزيد من التسهيلات لزائري الأماكن المقدسة في ايران، وانه مع حذف الوسائط فان المواطنين سيستطيعون دفع واستلام اموالهم في البلد الآخر. وعدّ عشرت حسين رفع الحجم التجاري بين ايران وباكستان بالعمل غير الشاق بالنظر للطاقات التي يمتع بها البلدان.