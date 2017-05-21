قال المدير التنفيذي لشركة (ايران اير) للطيران: ان الأسطول الجوي الإيراني سيتزود بـ32 طائرة من ثلاث شركات عالمية شهيرة لصناعة الطائرات في غضون الأشهر الـ۲۰ المقبلة أو حتى نهاية 2018.

ووفقاً للمعلومات، ستتسلم (ايران اير) ۹ طائرات حديثة في عام 2017، حيث تقدم شركة ATR خمس طائرات بهدف تطوير الأسطول قصير المدى للشركة وستسلم إيرباص 4 طائرات من طراز ۳۲۰ .وفي عام 2018 سيصل عدد الطائرات التي تقدم إلى إيران إلى 32 طائرة وفق العقود المبرمة ستزود ايرباص إيران بـ5 طائرات من طراز 321 و4 طائرات من طراز ۳۳۰ .

وبناء على العقود النهائية المبرمة مع شركةATR ، يجب على هذه الشركة الإيطالية-الفرنسية تنفيذ عقودها بالكامل حتى نهاية عام ۲۰۱۸ فيتم تسليم 11 طائرة أخرى إلى إيران خلال العام الميلادي المقبل. وبالإضافة إلى ذلك، ستسلم شركة بوينغ أول طائرتها من طراز 777 إلى شركة الطيران الإيرانية منذ أبريل 2018 وسيصل عدد الطائرات التي تتسلمها إيران إلى 3 طائرات حتى نهاية عام 2018 .