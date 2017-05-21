نددت وزارة الخارجية الايرانية على لسان المتحدث باسمها 'بهرام قاسمي' بالحكم الصادر ضد احد الزعامات الدينية في البحرين 'آية الله الشيخ عيسى قاسم'؛ معربة عن قلقها الشديد حيال التصعيد الامني في هذا البلد.

واكد قاسمي ان حكومة البحرين ومن خلال نهجها الطائفي والمذهبي وتوجيه اتهامات واهية الى آية الله الشيخ عيسى قاسم واثنين من مقربيه بدلا من محاكمتهم، تسعى الى مقاضاة الاحكام الدينية والمذهبية القطعية.

وجدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية مطالبة المسؤولين في البحرين بانتهاج سبيل الحوار والتعامل مع الشعب بدلاً عن حبس الحريات السياسية لهذا الشعب مما يزيد من تعقيد الأمور في هذا البلد.

وفيما نوّه الى المكانة الدينية والمذهبية والسياسية لآية الله الشيخ عيسى قاسم بين المسلمين، حذر قاسمي من أي تعرض لهذه الشخصية الدينية؛ مضيفا ان الشعب البحريني ومن خلال اتباعه للنهج السلمي الذي يدعو اليه (الشيخ قاسم) يواصل احتجاجاته ويطالب برفع الحصر عنه.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ان المتوقع من الحكومة البحرينية مراعاة المكانة والنفوذ المعنوي (للشيخ عيسى قاسم) بشكل جاد وأن تكف عن مواصلة فرض الضغوط على العلماء احتراما لمطالب الشعب في البحرين.