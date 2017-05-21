كشف مدير الاستثمار في الشركة الوطنية للبتركيماويات عن رغبة العديد من الشركات الأجنبية للاستثمار في هذا القطاع بعد رفع الحظر عن المبادلات المالية بين ايران والدول الأجنبية.

وأشار حسين علي مراد، اليوم الأحد، إلى أن شركات من بريطانيا وألمانيا وهولندا أعلنوا رغبتهم بالتواجد في السوق الايرانية لبدء نشاطاتهم التجارية المختلفة نظراً الى أن السوق الايراني تعتبر سوقاً عذراء، حيث لم يستثمر فيها أحد منذ عشر سنوات تقريباً. ونوّه علي مراد إلى أنه أجرى محادثات مع مسؤولين في هولندا وإسبانيا، حيث ستستطيع الشركات في كلا البلدين بعد إكمال الترتيبات اللازمة من التعاون المباشر مع الشركات الايرانية.

وشدد مدير الاستثمار في الشركة الوطنية للبتركيماويات على ضرورة منح الثقة للشركات الأجنبية بالاستفادة من أجواء الإتفاق النووي الذي أتيح لكي تستطيع ايران من جذب الاستثمارات الأجنبية بدون أن تتردد هذه الشركات في اتخاذ قراراتها لمعاودة نشاطاتها واستثماراتها في ايران.