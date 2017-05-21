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رقم الخبر: 194102 تاريخ النشر: أيار 21, 2017 الوقت: 17:43 الاقسام: اقتصاد  
نمو حجم صادرات السلع الإيرانية إلى نيجيريا

نمو حجم صادرات السلع الإيرانية إلى نيجيريا

أعلن رئيس المجموعة التجارية للدول الأفريقية، ان حجم صادرات إيران لمختلف سلعها إلى نيجيريا وصل إلى 9433 ألف دولار في العام الإيراني الماضي (انتهى 20 مارس/ آذار 2017)، مسجلة زيادة بنسبة 6880 ألف دولار مقارنة مع العام السابق الذي وصل إلى 2553 ألف دولار .

وتشمل أهم السلع الإيرانية المصدرة إلى نيجيريا: الفازلين والإطارات الهوائية والزنك والأحجار والصحف واللاصقات والحافلات الصغيرة والأنابيب وزيوت المحرکات وهيکل الشاحنات ومواد البناء ومعجون الطماطم والأرضيات والمحولات.

 
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