نمو حجم صادرات السلع الإيرانية إلى نيجيريا أعلن رئيس المجموعة التجارية للدول الأفريقية، ان حجم صادرات إيران لمختلف سلعها إلى نيجيريا وصل إلى 9433 ألف دولار في العام الإيراني الماضي (انتهى 20 مارس/ آذار 2017)، مسجلة زيادة بنسبة 6880 ألف دولار مقارنة مع العام السابق الذي وصل إلى 2553 ألف دولار .