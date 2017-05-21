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رقم الخبر: 194101 تاريخ النشر: أيار 21, 2017 الوقت: 17:36 الاقسام: محليات  
ماكرون يهنئ الرئيس روحاني ويؤكد حرص فرنسا على تطبيق الاتفاق النووي

ماكرون يهنئ الرئيس روحاني ويؤكد حرص فرنسا على تطبيق الاتفاق النووي

أفاد مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم السبت، بأن ماكرون هنأ الرئيس الإيراني حسن روحاني على إعادة انتخابه، مؤكدا حرص فرنسا على تطبيق الاتفاق النووي بين طهران والقوى الكبرى.

ونقل البيان عن الرئيس الفرنسي قوله: "إعادة انتخاب الرئيس روحاني تعزز الأمل بأن تطبق حكومته بصرامة الاتفاق التاريخي الموقع في 14 يوليو/تموز 2015، والذي أتاح إيجاد حل دبلوماسي للخلاف النووي وبدء مرحلة جديدة بين إيران والمجتمع الدولي".

وأضاف البيان أن ماكرون سيطلب من الحكومة الفرنسية العمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية والعلمية والثقافية مع إيران.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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