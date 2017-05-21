أفاد مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم السبت، بأن ماكرون هنأ الرئيس الإيراني حسن روحاني على إعادة انتخابه، مؤكدا حرص فرنسا على تطبيق الاتفاق النووي بين طهران والقوى الكبرى.

ونقل البيان عن الرئيس الفرنسي قوله: "إعادة انتخاب الرئيس روحاني تعزز الأمل بأن تطبق حكومته بصرامة الاتفاق التاريخي الموقع في 14 يوليو/تموز 2015، والذي أتاح إيجاد حل دبلوماسي للخلاف النووي وبدء مرحلة جديدة بين إيران والمجتمع الدولي".

وأضاف البيان أن ماكرون سيطلب من الحكومة الفرنسية العمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية والعلمية والثقافية مع إيران.