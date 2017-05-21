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رقم الخبر: 194100 تاريخ النشر: أيار 21, 2017 الوقت: 17:26 الاقسام: دوليات  
مظاهرة حاشدة في مدريد ضد رئيس الوزراء

مظاهرة حاشدة في مدريد ضد رئيس الوزراء

تجمع آلاف المواطنين الإسبان، وسط العاصمة مدريد، السبت 20 مايو الجاري، للمشاركة في مظاهرة تدعو إلى سحب الثقة من رئيس الوزراء ماريانو راخوي.

وذكرت مصادر إعلامية بأن هذه المظاهرة نظمها الائتلاف اليساري الذى قدم، يوم 19 مايو، اقتراحا في مجلس النواب الإسباني لحجب الثقة عن راخوى بسبب فضائح فساد داخل حزبه، بحسب تعبير اليساريين.

وأوضح بابلو إيغليسياس، زعيم حزب "بوديموس" اليساري، أن حجب الثقة هو "الآلية المناسبة لحماية الوطن من المافيا".

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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