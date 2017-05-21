تجمع آلاف المواطنين الإسبان، وسط العاصمة مدريد، السبت 20 مايو الجاري، للمشاركة في مظاهرة تدعو إلى سحب الثقة من رئيس الوزراء ماريانو راخوي.

وذكرت مصادر إعلامية بأن هذه المظاهرة نظمها الائتلاف اليساري الذى قدم، يوم 19 مايو، اقتراحا في مجلس النواب الإسباني لحجب الثقة عن راخوى بسبب فضائح فساد داخل حزبه، بحسب تعبير اليساريين.

وأوضح بابلو إيغليسياس، زعيم حزب "بوديموس" اليساري، أن حجب الثقة هو "الآلية المناسبة لحماية الوطن من المافيا".